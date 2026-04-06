x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En audios con abogado de ‘Papá Pitufo’, Jorge Lemus arremetió contra Augusto Rodríguez y dijo que “está mal de la cabeza”

La reunión entre Jorge Lemus, exdirector de la DNI, y el abogado de alias Papá Pitufo quedó registrada en audios que reavivan el caso del supuesto ingreso de 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. En esas conversaciones, Lemus arremete contra Augusto Rodríguez, director de la UNP.

  • En audios con abogado de ‘Papá Pitufo’, Jorge Lemus arremetió contra Augusto Rodríguez y dijo que “está mal de la cabeza”
  • Nexos de ‘Pitufo’: Lemus arremete contra Augusto Rodríguez y dice que “está mal de la cabeza” FOTO: Captura de pantalla Noticias Caracol
    Nexos de ‘Pitufo’: Lemus arremete contra Augusto Rodríguez y dice que “está mal de la cabeza” FOTO: Captura de pantalla Noticias Caracol
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
bookmark

500 millones de pesos, ese monto aparece en el centro del escándalo por un presunto intento de ingreso de dinero ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según explicó el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ese dinero habría sido ofrecido y posteriormente rechazado. Sin embargo, alrededor de esa versión surgió otro elemento, unos audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en donde se escucha a Jorge Lemus, en ese entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, ofrecerle a ‘Papá Pitufo’ beneficios judiciales y referencias a intermediarios que habrían servido como canal de comunicación con el llamado “zar del contrabando”

Entérese: Nuevas revelaciones sobre los nexos de ‘Pitufo’: ¿Qué pasó con los $500 millones que habría entregado a la campaña de Petro?

A comienzos de 2025, se realizaron dos reuniones entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, y el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, en medio de la controversia por una posible infiltración de dineros ilegales en la campaña presidencial. Los encuentros, revelados en las grabaciones, ocurrieron antes de que autoridades judiciales como la Fiscalía tuvieran contacto formal con Marín o su defensa.

El contexto de esta reunión entre Jorge Lemus y Luis Felipe Ramírez, abogado de ‘Papá Pitufo’, se da como consecuencia de un Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025. Ese día, el director de la Unidad Nacional de Protección UNP, Augusto Rodríguez, afirmó que “el señor Marín, ‘Papá Pitufo’ como le dicen, él sabe que desde la campaña intentaron penetrar recursos de ese sector, intentaron meter una plata y la logramos frenar”.

Le puede interesar: Él es Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’ que hablaba con el director de la DNI y otras fichas del gobierno Petro

Tras esa declaración, el abogado de ‘Pitufo’, transmitió la sorpresa y el malestar ocasionado en su cliente en el encuentro que sostuvo con Lemus “¿a este man (Augusto Rodríguez) qué le pasó?, ¿qué es esto por Dios? Miren en la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo no les quise hablar de la oposición, precisamente para yo evitar, para no estar en esto. Y mire, solitos ellos.”

En los audios, el abogado insiste en la gravedad de las declaraciones dentro del propio Gobierno. “El problema es que prácticamente con todo este verguero que armaron usted (Jorge Lemus) quedó comiendo, mejor dicho... con lo que usted hable le están dando (...) credibilidad a todo lo que salga a decir (Augusto Rodríguez)”.

A lo que respondió Lemus. “Es que lo que hablamos no es mentira. Él se la robó. Dígale que yo se lo dije, acuérdese bien”. Después, en un intento por calmar la situación, Lemus añade “Hermano, yo creo que él (Augusto Rodríguez) tiene problemas en la cabeza, te lo digo así claramente”.

Nexos de ‘Pitufo’: Lemus arremete contra Augusto Rodríguez y dice que “está mal de la cabeza” FOTO: Captura de pantalla Noticias Caracol
Nexos de ‘Pitufo’: Lemus arremete contra Augusto Rodríguez y dice que “está mal de la cabeza” FOTO: Captura de pantalla Noticias Caracol

Lea también: Las 5 frases más controversiales entre Jorge Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’ que involucran al gobierno Petro

En el transcurso de los primeros minutos, el abogado también expone el alcance de la información que, según él, tendría ‘Papa Pitufo’. “Diego (Marín) si se hubiera querido tirar este Gobierno se lo tira, o sea, diciendo a cualquiera: hable con Ramón (Devesa), hablé con Isaac, alguna vez mandé razón con Alexander López porque me conoce (...) hay muchas personas que llegan a hablar por él (por el presidente)”.

En los primeros minutos de la grabación, además, se recuerda que el acercamiento habría sido tenido desde el propio Gobierno y que ‘Papá Pitufo’ contaría con información sensible sobre emisarios que se presentaban en nombre del presidente.

En esa misma línea, y según lo que se desprende de los audios, el catalán Ramón Devesa habría funcionado como un canal de enlace para verificar información sensible, especialmente en asuntos de seguridad y contactos en el mundo ilegal.

Conozca: Petro admitió contactos de funcionarios de su Gobierno con ‘Papá Pitufo’: “Eran para traer a Marín a Colombia”

Devesa fue señalado por el director de la UNP por un presunto intento de extorsión. Según su versión, Devesa le habría exigido dinero a cambio de entregar una grabación que, supuestamente, probaría la devolución de los 500 millones de pesos que Papá Pitufo habría intentado ingresar a la campaña presidencial.

“Busqué a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así que renuncié a esta exigencia”, manifestó Augusto Rodriguez.

El contenido de las grabaciones revela también posibles extralimitaciones de funciones, revive el escándalo sobre una eventual financiación irregular de la campaña presidencial y deja abiertas preguntas sobre el alcance de estos acercamientos, la legitimidad de las gestiones realizadas y el papel de quienes participaron en ellas.

Siga leyendo: Nuevos audios revelan reuniones secretas entre jefe de inteligencia de Petro y abogado de ‘Papá Pitufo’, ¿qué dicen?

Temas recomendados

Corrupción
Política
Presidencia
Unidad Nacional de Protección
Casa de Nariño
Colombia
Campaña Petro presidente
Denuncias
Campaña política
escándalo
Papá Pitufo
Exministro
DNI
Colombia
Gustavo Petro
Augusto Rodríguez
Alias Papá Pitufo
Jorge Lemus
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida