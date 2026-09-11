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Fiscalía le puso “mute” a las videollamadas extorsivas de “Negro Ober” desde la cárcel

El cabecilla de “los Rastrojos Costeños” fue imputado por nuevos cargos. En cinco años ha pasado por 10 cárceles.

  • Ober Ricardo Martínez Gutiérrez (“el Negro Ober”), y al lado una de sus videollamadas extorsivas, captada por una cámara de seguridad. FOTOS: CORTESÍA DE FISCALÍA.
    Ober Ricardo Martínez Gutiérrez (“el Negro Ober”), y al lado una de sus videollamadas extorsivas, captada por una cámara de seguridad. FOTOS: CORTESÍA DE FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Durante los últimos dos años, recibir una videollamada de “el Negro Ober” era una maldición que aterrorizaba a los comerciantes de Barranquilla, Soledad y Galapa, en el departamento del Atlántico.

Desde la cárcel de Palogordo, en Santander, donde estaba pagando una pena de tres años por amenazas de muerte a una fiscal, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez (“el Negro Ober”) dirigía una peligrosa red de extorsionistas que ni los pabellones de máxima seguridad podían contener.

El criminal, con varias sentencias en su haber, ha pasado por 10 cárceles en los últimos cinco años, entre las cuales están la de El Bosque (Barranquilla), La Dorada (Caldas), La Picota (Bogotá) y Cómbita (Boyacá).

Mediante redes de corrupción, se las arregló para ingresar teléfonos celulares, con los cuales coordinaba los movimientos de su banda, que ante las víctimas se identificaba como “los Rastrojos Costeños” o “los Costeños Bloque Resistencia Caribe”.

La Fiscalía le acaba de imputar nuevos cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada, por hechos registrados desde el año pasado, por lo que su estadía en prisión se alargará.

“Esta persona habría continuado dirigiendo las actividades extorsivas desde los centros carcelarios donde ha permanecido privado de la libertad entre 2025 y 2026. En los casos conocidos, las víctimas recibieron panfletos intimidatorios y videollamadas en las que alias Negro Ober, al parecer, realizaba directamente las exigencias económicas”, recalcó este viernes el ente acusador, en un comunicado.

Uno de los casos reseñados por la Fiscalía en la audiencia de imputación, ocurrió el 2 de julio de 2025 en el municipio de Soledad. La víctima fue un comerciante, interceptado por miembros de la banda de Martínez Gutiérrez cuando estacionaba su carro cerca a un billar.

Los delincuentes lo encañonaron y se lo llevaron al vecino municipio de Galapa, en un sector conocido como El rompoy.

Allí recibió por celular la videollamada de “el Negro Ober”, quien le exigió $10 millones de pesos para regresarle el vehículo y permitirle seguir trabajando en la zona bajo su control.

La víctima no tuvo más remedio que pagar la extorsión, pero ahí no frenó la intimidación. Doce días más tarde, volvió a recibir la llamada de “el Negro Ober”, quien esta vez le pidió $13 millones, que el comerciante tuvo que entregarle a los criminales, presa del miedo.

Una de las evidencias presentadas por la Fiscalía ante el juez, muestra la grabación de una de esas videollamadas a una señora. El rostro de Martínez, visible en la pantalla del celular, quedó registrado en una cámara de seguridad.

Es importante recordar que “el Negro Ober” es uno de los candidatos a ocupar uno de los camarotes de los buques-cárcel de la Armada, que anunció hace tres semanas el presidente Abelardo de la Espriella. Las autoridades están en la fase de planeación de esa medida.

En la operación del Gaula de la Policía y la Fiscalía también fueron detenidos e imputados por extorsión Javier González Lizcano, Jesús David Pérez Montes, Linda Orozco Ochoa, Yuleidis Payares Henao, Wendy Jiménez Sarmiento, Cristian Nieto Oyola y Brigith Andrea Hernández Arias.

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Los siete fueron señalados de integrar la organización de “el Negro Ober”. Pese a las evidencias, todos se declararon inocentes.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Condenaron al ‘Negro Ober’, el delincuente que desde la cárcel amenazó a una fiscal en un video que se hizo viral.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué nuevos delitos le imputó la Fiscalía a alias Negro Ober?
La Fiscalía le imputó a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada, por hechos registrados desde 2025.
¿Cómo dirigía “Negro Ober” una red de extorsión desde la cárcel?
Según la Fiscalía, Martínez Gutiérrez utilizaba teléfonos celulares que ingresaron a los centros penitenciarios mediante redes de corrupción para coordinar las actividades de su organización y realizar directamente algunas exigencias económicas a las víctimas mediante videollamadas.
¿En qué cárceles ha estado recluido “Negro Ober”?
En los últimos cinco años, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez ha pasado por 10 cárceles, entre ellas El Bosque, en Barranquilla; La Dorada, en Caldas; La Picota, en Bogotá; Cómbita, en Boyacá, y Palogordo, en Santander.

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