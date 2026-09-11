Fiscalía le puso “mute” a las videollamadas extorsivas de “Negro Ober” desde la cárcel

Durante los últimos dos años, recibir una videollamada de “el Negro Ober” era una maldición que aterrorizaba a los comerciantes de Barranquilla, Soledad y Galapa, en el departamento del Atlántico.

Desde la cárcel de Palogordo, en Santander, donde estaba pagando una pena de tres años por amenazas de muerte a una fiscal, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez (“el Negro Ober”) dirigía una peligrosa red de extorsionistas que ni los pabellones de máxima seguridad podían contener.

El criminal, con varias sentencias en su haber, ha pasado por 10 cárceles en los últimos cinco años, entre las cuales están la de El Bosque (Barranquilla), La Dorada (Caldas), La Picota (Bogotá) y Cómbita (Boyacá).

Mediante redes de corrupción, se las arregló para ingresar teléfonos celulares, con los cuales coordinaba los movimientos de su banda, que ante las víctimas se identificaba como “los Rastrojos Costeños” o “los Costeños Bloque Resistencia Caribe”.

La Fiscalía le acaba de imputar nuevos cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada, por hechos registrados desde el año pasado, por lo que su estadía en prisión se alargará.

“Esta persona habría continuado dirigiendo las actividades extorsivas desde los centros carcelarios donde ha permanecido privado de la libertad entre 2025 y 2026. En los casos conocidos, las víctimas recibieron panfletos intimidatorios y videollamadas en las que alias Negro Ober, al parecer, realizaba directamente las exigencias económicas”, recalcó este viernes el ente acusador, en un comunicado.