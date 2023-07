“Solo quienes tenemos hijos entendemos”: el argumento de mujer que golpeó a una menor de 4 años para que comiera, ¿está de acuerdo?

Los padres de familia salieron a defenderse

Después del escándalo por el maltrato y los diferentes señalamientos, tanto el padre y la madrastra de la menor se pronunciaron en una entrevista concedida para un medio local, llamado MÁS ALLÁ DE LA NOTICIA. Allí argumentaron que su comportamiento respondió a la preocupación que siente por un supuesto problema nutricional de la menor y la mujer afirmó que todo fue un momento de ira.

“Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con la niña, desde que llegó, el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”, expresó Yuri Manrique.