Mujer estuvo nueve días secuestrada por su pareja en Bogotá: habría sufrido tortura y abusos

Nueve días permaneció secuestrada una mujer en un apartamento en el sur de Bogotá, donde, según su denuncia, fue sometida a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica por parte del hombre con quien mantenía una relación desde hacía un año.
Lea también: ¿Qué es la violencia vicaria? Uno de los elementos clave detrás del feminicidio de Ana Lucía González en Bogotá
Según su relato, el hombre le suministraba gotas para dormirla y hasta habría llegado a utilizar gas pimienta para impedir que escapara.
La víctima también aseguró que fue golpeada y lesionada con un cuchillo en sus manos, además de sufrir quemaduras. Según su testimonio, el hombre seguía torturándola luego de que ya tenía heridas abiertas. Además, no recibía alimentación adecuada.
Y a eso se sumó la violencia sexual.