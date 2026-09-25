Consejo de Estado declara la muerte política de Iván Name por caso de corrupción en la UNGRD

El Consejo de Estado declaró, en primera instancia, la pérdida de investidura de Iván Leónidas Name Vásquez, quien fue elegido senador dentro de la coalición Alianza Verde–Centro Esperanza para el periodo 2022-2026. También fungió como presidente del Senado entre 2023 y 2024, cargo al que llegó con 54 votos.
El alto tribunal determinó que Name utilizó su cargo para incurrir en el delito de tráfico de influencias debidamente comprobado. Esto, tras conocerse que habría recibido altas sumas de dinero por parte de los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López y Sneyder Pinilla, con la intervención de los altos funcionarios del Estado Carlos Ramón González y Sandra Ortiz.