Investigan el hallazgo sin vida de dos hermanos de 8 y 5 años en la nevera de una casa en Meta

Un lamentable caso se presentó en la tarde este sábado, cuando dos hermanos de 8 y 5 años fueron hallados sin vida al interior de una nevera en una vivienda ubicada en el municipio de Vistahermosa, Meta.

La información preliminar reveló que Saori y Darien Guevara Tille se encontraban solos en la casa al momento de los hechos, ya que sus padres, al parecer, salieron a buscar alimentos y comprar algunas prendas de vestir. Al regresar encontraron a los hermanos en estado crítico, por lo que fueron trasladados a un centro médico de la localidad, donde minutos después los médicos informaron que ya no presentaban signos vitales.

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El padre, identificado como Brayan Guevara Triviño, dijo en conversación con El Tiempo que sus hijos solían jugar en el refrigerador y que para ese momento estaba desconectado.

“Nosotros salimos a buscar alimentos y a buscar una camisita que necesitaban para un desfile cuando entraron a estudiar. Los niños se subieron y se metieron (en la nevera), jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron”, expresó al medio citado y agregó que solo estuvo por fuera de la casa alrededor de 20 minutos.

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El comportamiento de los menores obedecía a una especie de juego con sus padres que consistía en que los niños se escondían en la nevera para luego ser buscados. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal de Villavicencio para dar inicio a las investigaciones y al debido proceso de autopsia. Por su parte, la Fiscalía 4 Local de Granada continúa con la recopilación de material probatorio y testimonios correspondientes para esclarecer las causas de esta tragedia.

Finalmente, la Institución Educativa Los Centauros, donde los menores cursaban los grados de Transición y Segundo, emitió un comunicado en el que expresó sentidas condolencias a la familia por lo ocurrido: “Nos unimos en oración y acompañamos con respeto y cariño a su familia, seres queridos y a toda la comunidad en este difícil momento”, se lee en el documento.