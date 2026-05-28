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“Son mitos y leyendas”: Benedetti insiste en defender la participación en política de Petro

En las últimas horas, el presidente encabezó un evento público en Sincelejo en el que volvió a referirse a la contienda electoral. Durante su intervención pidió “votar por la vida y no la muerte”, en una alusión a los candidatos.

  • El ministro de Interior Armando Benedetti, defendió al presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
    El ministro de Interior Armando Benedetti, defendió al presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Mientras crecen las quejas y alertas por la presunta participación en política de funcionarios del Gobierno Nacional, en especial del presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a salir en defensa y cuestionó las restricciones que existen en Colombia para los servidores públicos en materia electoral.

Benedetti aseguró que existe una interpretación equivocada sobre lo que constituye participación indebida en política y afirmó que muchas de las críticas contra el Gobierno parten de “mitos y leyendas” alrededor de la norma.

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Aunque en los últimos días el Gobierno ha hecho evidentes eventos en apoyo a la campaña de Iván Cepeda, para el ministro no existe participación indebida en política. Según explicó, la falta solo se configura cuando un funcionario utiliza su cargo, recursos públicos o su autoridad sobre subordinados para favorecer una campaña o candidato.

“Participar indebidamente en política es cuando usted hace algo en contra de lo que está escrito y lo que está escrito es que usted no puede, por ejemplo, usar mi puesto para que las personas que están por debajo de mí las ponga a trabajar, a votar, a hacer propaganda electoral por un candidato”, aseguró en entrevista con Caracol Radio.

Cuestionó, además, la legislación colombiana al respecto y la calificó de “obsoleta e hipócrita”. Comparó el modelo colombiano con otros sistemas políticos donde, según dijo, los jefes de Estado suelen participar activamente en campañas electorales o respaldar a sus sucesores políticos.

La ley en nuestro país es una ley hipócrita, es una ley que en ninguna otra parte del mundo existe. De hecho, existen reelecciones. Los jefes de Estado terminan siendo siempre sus propios jefes de campaña o jefes de campaña de sus sucesores”, afirmó.

Frente a los cuestionamientos por los discursos y publicaciones del presidente Petro en redes sociales y eventos públicos, Benedetti sostuvo que el mandatario no está promoviendo candidaturas ni induciendo al voto, sino haciendo análisis sobre el escenario político nacional.

“Si lo dijera, no tiene ningún problema. El problema es que coja los dineros públicos o la fuerza de autoridad de mando que tienen para hacerlos votar”.

Entérese: ¿Quién responde por los ‘tarimazos’ ilegales de Cepeda?

Adicionalmente, respondió a las declaraciones del exministro y candidato Mauricio Lizcano, quien aseguró que Petro habría dado órdenes para cerrar medios de comunicación. El ministro negó esas versiones y afirmó que el presidente no tiene actitudes de persecución o venganza.

“Yo no veo un presidente vengativo”, aseguró Benedetti, quien añadió que Petro “cree en las energías” y en que “ese tipo de situaciones se devuelve”.

Finalmente, se refirió a su relación con la campaña presidencial de Iván Cepeda y afirmó que el supuesto distanciamiento entre ambos demuestra que no está participando activamente en política desde el Gobierno.

“El hecho es que no estoy participando en política”, dijo Benedetti, aunque agregó: “Le digo, estoy ayudando”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Puede el presidente de Colombia participar en campañas electorales?
No. La Constitución y la Ley de Garantías prohíben a los funcionarios públicos, incluido el presidente, intervenir en política partidista o utilizar bienes estatales para influir en las votaciones.
¿Qué dijo Armando Benedetti sobre la campaña de Iván Cepeda?
El ministro del Interior negó una participación indebida, aunque admitió que está “ayudando” a la campaña de Cepeda, argumentando que no ejerce coacción ni usa fondos públicos para este fin.
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