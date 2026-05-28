“Son mitos y leyendas”: Benedetti insiste en defender la participación en política de Petro

Mientras crecen las quejas y alertas por la presunta participación en política de funcionarios del Gobierno Nacional, en especial del presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a salir en defensa y cuestionó las restricciones que existen en Colombia para los servidores públicos en materia electoral.

Benedetti aseguró que existe una interpretación equivocada sobre lo que constituye participación indebida en política y afirmó que muchas de las críticas contra el Gobierno parten de “mitos y leyendas” alrededor de la norma.

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Aunque en los últimos días el Gobierno ha hecho evidentes eventos en apoyo a la campaña de Iván Cepeda, para el ministro no existe participación indebida en política. Según explicó, la falta solo se configura cuando un funcionario utiliza su cargo, recursos públicos o su autoridad sobre subordinados para favorecer una campaña o candidato.

“Participar indebidamente en política es cuando usted hace algo en contra de lo que está escrito y lo que está escrito es que usted no puede, por ejemplo, usar mi puesto para que las personas que están por debajo de mí las ponga a trabajar, a votar, a hacer propaganda electoral por un candidato”, aseguró en entrevista con Caracol Radio.