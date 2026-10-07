Exigen dar con responsables del crimen de doña Blanca, una campesina de 72 años que murió tras ser hallada con signos de violencia sexual en Nariño

La historia que hoy estremece a Nariño y duele en todo el país inició el viernes 29 de agosto. Doña Blanca Emeria Pardo Rosero salió muy temprano de su casa en la vereda Plazuelas, San Bernardo, alrededor de las 8:00 a. m., vistiendo su habitual ruana y portando un machete para recoger leña en un potrero de su propiedad.
Al regresar a las 5:00 p.m., su hija Marisol, quien vivía con ella y trabajaba como enfermera en un poblado cercano, no la encontró. La ausencia le preocupó y tras consultar con tíos y vecinos temiendo que su madre hubiese sufrido un tropiezo por la fragilidad de sus extremidades, iniciaron la búsqueda por los alrededores.
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Hacia las 7:00 p.m., la búsqueda terminó en una trágica escena a diez minutos a pie de la vivienda. Doña Blanca yacía desamparada en el suelo, desorientada, desnuda y víctima de hipotermia severa debido al clima helado de la montaña.
El reporte familiar y los videos grabados en el lugar del hallazgo mostraron un brutal ataque; la mujer de 72 años presentaba múltiples golpes en el rostro y cuerpo, laceraciones profundas y evidencias de haber sido arrastrada entre los matorrales con espinas, además de mordiscos en los senos y marcas de violencia en los brazos. En estado de shock y sin poder articular oraciones completas, doña Blanca solo alcanzaba a repetir entre sollozos: “No quiero” o “Déjenme”.