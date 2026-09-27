Murió en operativo alias Robinson Gutiérrez, vinculado al financiamiento del crimen de Miguel Uribe

En una operación conjunta de la Fuerza Pública en zona rural de Tello, Huila, fue dado de baja alias Robinson Gutiérrez, uno de los hombres que las autoridades identificaban como responsable del componente financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia. En el mismo procedimiento fueron capturados otros tres integrantes de esa organización.
El operativo se llevó a cabo en la vereda El Cadillo y contó con la participación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. El resultado fue informado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien señaló que Guzmán González estaba relacionado con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.