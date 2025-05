“Adiós amigo”: Petro lamentó la muerte de José “Pepe” Mujica, ¿cuál era la relación entre ambos?

“Lo que pido es que me dejen tranquilo”, así quería pasar sus últimos días el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica. “Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso”, dijo en la que fue su última declaración a un medio, en enero, cuando habló con el semanario Búsqueda.