Video: motociclista atacó con fuego a agente de tránsito en Cundinamarca

Un procedimiento de control vial terminó en una violenta agresión contra un agente de tránsito en Guasca, Cundinamarca. El funcionario resultó con quemaduras en una de sus extremidades inferiores luego de que un motociclista le lanzara un objeto de madera envuelto en llamas.
El hecho quedó registrado en video y posteriormente fue difundido por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, quien rechazó lo ocurrido y confirmó que el presunto agresor fue capturado.
Según la información entregada por las autoridades, el operativo se adelantaba a solicitud de la administración municipal de Guasca y tenía como objetivo realizar labores de inspección preventiva y verificar la documentación de los conductores que transitaban por la vía.