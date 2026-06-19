Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así será el despliegue de la MOE en segunda vuelta: 2.638 observadores en 445 municipios del país

Se tiene planificado desplegar a distintos integrantes de la misión en todo el territorio nacional.

  • La Misión desplegará todo un equipo logístico en esta segunda vuelta, así como lo hicieron en la primera. Foto: Colprensa
    La Misión desplegará todo un equipo logístico en esta segunda vuelta, así como lo hicieron en la primera. Foto: Colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Ya tan solo quedan dos días para que se realicen las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Con 2.638 observadores acreditados y distribuidos en 34 coordinaciones regionales, la Misión de Observación Electoral (MOE) tendrá los ojos puestos este domingo en 445 municipios del país, una cobertura que representa el 77% de los lugares con potencial electoral de Colombia.

Alejandra Barrios, directora de la organización, destacó el alcance del despliegue: “Llegar a este nivel de cubrimiento solo es posible gracias a la capacidad organizativa de las coordinaciones regionales. Su dedicación reafirma que la transparencia electoral es una tarea en la que la sociedad civil persiste y está comprometida desde hace 20 años”.

Los llamados por riesgo por factores de violencia fueron tomados en cuenta por la entidad. La MOE identificó 386 municipios con algún nivel de riesgo, y en 203 de ellos —el 52%— habrá presencia directa de observadores.

En esos territorios se concentrará un equipo de 1.879 personas. A esto se suma un componente internacional de 348 observadores provenientes de 31 países: 201 ya están activos desde el 15 de junio en 50 ciudades de 26 naciones, y otros 147 se desplegarán en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Nariño, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Una mirada diferencial

El operativo, que busca responder en medio del ambiente convulso previo a estas elecciones con candidatos completamente disímiles entre sí, también incluye un enfoque diferencial.

Un equipo de 81 personas trans y no binarias vigilará el respeto por la identidad y expresión de género en los puestos de votación, con presencia en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín.

Y en cuanto a accesibilidad, otros 15 observadores con discapacidad harán seguimiento a las condiciones en varias ciudades del país. “La democracia debe ser un espacio seguro, digno y libre de discriminación para todas las personas”, señaló Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE.

En cuanto a irregularidades, la organización ha recibido 1.045 reportes relacionados con el proceso presidencial, de los cuales 85 corresponden específicamente a la segunda vuelta.

Las principales alertas apuntan a posibles casos de constreñimiento al elector —especialmente en entornos laborales—, irregularidades en publicidad y posibles campañas de desinformación, y presuntas participaciones indebidas de servidores públicos en política.

Elegir presidente es elegir la forma en la que se administrará el Estado durante los próximos cuatro años. Recuerde que la ciudadanía puede reportar anomalías que se den durante la jornada electoral a través de la página www.pilasconelvoto.com o por el número dispuesto por la MOE en WhatsApp al 3152661969.

Lea también: Grupos criminales están desatados presionando a votantes: Defensoría detectó 40 casos

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Política
Presidencia
Misión de Observación Electoral
Elecciones 2026
Elecciones
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial
Colombia
Alejandra Barrios
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos