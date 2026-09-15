“Las personas que se sometan no van a tener voz”: MinJusticia Cancino dio detalles de la política de sometimiento del gobierno

Desde que quedó electo como presidente, Abelardo de la Espriella ha repetido una y otra vez que durante su gobierno no habrá diálogos de paz con las estructuras armadas y criminales y que, en cambio, quienes quieran dejar las armas y las actividades ilegales tendrán la posibilidad de someterse a la justicia.
Este martes, durante una intervención en el Congreso, el ministro de Justicia, Iván Cancino, dio algunas pistas sobre la política que prepara el Ejecutivo y dejó claro que el sometimiento tendrá una diferencia fundamental frente a un proceso de negociación.