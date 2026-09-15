“Las personas que se sometan no van a tener voz”: MinJusticia Cancino dio detalles de la política de sometimiento del gobierno

Desde que quedó electo como presidente, Abelardo de la Espriella ha repetido una y otra vez que durante su gobierno no habrá diálogos de paz con las estructuras armadas y criminales y que, en cambio, quienes quieran dejar las armas y las actividades ilegales tendrán la posibilidad de someterse a la justicia. Este martes, durante una intervención en el Congreso, el ministro de Justicia, Iván Cancino, dio algunas pistas sobre la política que prepara el Ejecutivo y dejó claro que el sometimiento tendrá una diferencia fundamental frente a un proceso de negociación.

“Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar”, afirmó Cancino. Según explicó, quienes entren al mecanismo no podrán sentarse con el Gobierno a negociar las condiciones de su sometimiento. “Lo único que van a poder decir es ‘me someto’ (...) Por supuesto que entendemos que tiene que haber un trato diferenciado, pero ese jamás podrá ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada”, señaló el ministro. En contexto: Fin de la “paz total”: presidente De la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo Cancino también explicó que el Gobierno contempla medidas para quienes, una vez sometidos, quieran incorporarse nuevamente a la legalidad. En ese sentido, anunció que se preparan proyectos sociales dirigidos a estas personas, los cuales, según dijo, serán socializados “en los próximos días”.

El ministro no detalló todavía cuáles serán esos programas ni bajo qué condiciones podrán acceder a ellos quienes se sometan. Sin embargo, insistió en la “mano dura” que recibirán por parte del Estado si escogen otro camino. A poco más de un mes del comienzo de su gobierno, se conoció la intención de Los Pepes, estructura con operaciones principalmente en Barranquilla y sus alrededores, de acogerse al sometimiento a la justicia. Aunque hasta ahora siguen siendo pocos los detalles conocidos sobre cómo funcionaría ese mecanismo. Entérese: “Bien motiladitos, uniforme naranja y amarraditos”: Abelardo ordena traslado de 120 presos de Buenaventura a otras cárceles

Un mecanismo también para grupos de la Paz Total

La política que prepara el Gobierno, de hecho, contemplaría a grupos armados que participaron en la llamada Paz Total. Cancino aseguró que ya se trabaja en un mecanismo de sometimiento diferencial para integrantes de grupos armados que venían participando en esos procesos y que ahora quieran continuar por esta vía. “Entramos en conversaciones con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía, con las diferentes entidades del Estado”, explicó el ministro, sin identificar específicamente a qué grupos se refería.

Bloque de preguntas y respuestas sobre la ley de sometimiento