El ministro Velasco buscó explicar a fondo cuál es la situación por la que atraviesa en estos momentos el departamento del Cauca, además de detallar por qué el gobierno insiste en llamar a este grupo armado EMC y no utilizar el término “disidencia” para referirse a quienes decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz en 2016.

También aseguró que la presencia del grupo armado en esa zona ha ido disminuyendo, dado que el actual gobierno, desde que inició su administración, empezó con todo un proceso de recuperación del lugar a través de fuertes operativos, medidas que no han sido bien recibidas por el grupo armado ilegal porque están frenando sus actividades ilícitas en uno de los más importantes corredores para la exportación de droga a países como Ecuador o Brasil.

“Entonces ellos en esas zonas producen acciones terroristas y la decisión del señor presidente, Gustavo Petro, el gobierno y los mandos militares y de la Policía, es no mermar la presión, y más bien reforzar la seguridad con Ejército y Policía en otros lugares del Cauca y Valle, porque esta gente intentará seguir golpeando pero en la medida que los golpeemos donde les duele. En la financiación de su actividad ilegal, creemos que entenderán las bondades de hacer un acuerdo de paz”, apuntó Velasco.

El ministro consideró que es bastante común que, en medio de un proceso de paz como el que tuvo Colombia, surjan disidencias y que no todos sus integrantes estén dispuestos a adherirse a este tipo de treguas.

Sobre el término de “Estado Mayor Central”, que ha causado bastante controversia en el país y entre el mismo gobierno, después de que el presidente Gustavo Petro pidiera dejar de llamarlos “disidencias de las Farc”, Velasco explicó que la decisión de tomó porque consideran “injusto seguir hablando de las Farc, cuando quienes se desmovilizaron de esa guerrilla ya no están delinquiendo y están cumpliendo con el Acuerdo”, pese a que algunos de sus exintegrantes, hubieran “traicionado” ese proceso.

“Cuando usted está hablando de paz y pone una bomba en Timba, Cauca, o hace un atentado terrorista en Jamundí, o mata a una patrullera y a dos patrulleros en Morales, Cauca, pues lo que siente la gente, que no es boba, es que no hay como mucha voluntad de paz, y es un poco lo que las personas que usted me pregunta, que son funcionarios de nuestro Gobierno, pues lo han dicho”, dijo el ministro a Blu Radio.

Así las cosas, afirmó Velasco que el gobierno se ha estado reuniendo constantemente con los altos mandos militares y otras autoridades del país para analizar, evaluar y actuar en los puntos neurálgicos a la situación de orden público y seguridad por la que atraviesa el país, especialmente el departamento del Cauca.

Finalmente, dijo que esperan iniciar muy pronto un proceso de diálogo con la columna Jaime Martínez, agrupación que anunció este viernes, a través de un comunicado, su interés por iniciar un proceso de cese al fuego.

El jefe de la cartera política enfatizó en que espera que esas declaraciones de la columna Jaime Martínez sean sinceras y cumplan con su palabra, porque de llegar a ser así, sumarían bastante al proceso de Paz Total que viene promulgando el presidente Gustavo Petro.