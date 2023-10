“Exhorto a los delegados del Gobierno que participan en la Mesa de Diálogo (con el EMC), a que examinen cómo ha sido este proceso, que asuman las competencias que les correspondan, que no actúen legitimando una fuerza que en este momento es ilegítima (...) ¿Qué tiene que hacer el Estado Mayor Central como observador electoral? Yo creo que ya estos son excesos inaceptables” , expresó el ministro en un comunicado.

Pero además, indicaron que acompañarán “a la población, a las autoridades nacionales, territoriales y municipales, a las electorales y al ministerio público durante el proceso electoral” en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, Cauca , a donde el Ejército no había podido entrar para entregar el material electoral debido a la alta presencia de miembros de las disidencias.

https://www.elcolombiano.com/antioquia/defensoria-del-pueblo-advierte-de-riesgo-por-conflicto-armado-y-pugnacidad-de-mensajes-en-elecciones-del-29-de-octubre-DM22842735

“Me parece realmente muy grave. Me parece que la Mesa de Diálogo debe ocupar los espacios que le corresponden. Ellos están en un proceso de negociación, en una discusión sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con esa organización ilegal, pero en esto ya se le está dando un papel que no le corresponde” , sostuvo Velásquez.

Así mismo y ante los hechos, informaron que no harán parte del acto de apertura de las urnas en Popayán, como estaba programado, sino que instalarán los comicios “desde otro lugar del territorio nacional”, sin precisar cuál.

“Decisión equivocada”, del jefe negociador del Gobierno

Ante el cuestionamiento de que fuera una decisión espontánea y unilateral del jefe negociador del Gobierno, Camilo González, el ministro recalcó que desaprueba la presencia de los delegados del Gobierno, en Popayán, el domingo.

“Sé que con la mejor buena fe que, con los mejores propósitos, porque conozco al doctor Camilo González, sé de su vocación de paz, (...) y que él, precisamente en una búsqueda de mejorar esta situación, de que el proceso de paz sea efectivo, haya acordado como aparece en ese comunicado, pero me parece que es una decisión equivocada, que no puede mantenerse, y que, por lo tanto, insisto, mi petición es que no se lleve a cabo esa presencia de la mesa de diálogo”, reiteró el ministro.

“Me parece que es grave que asuman, además, competencias que no les corresponden”, agregó.