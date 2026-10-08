Ministra de Salud responde a Jennifer Pedraza por dudas sobre su título y publica certificado

La ministra de Salud, Ana María Vesga, respondió a los cuestionamientos de la senadora Jennifer Pedraza sobre la acreditación de sus estudios de posgrado en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España. La funcionaria publicó un certificado del título universitario con el que respalda que cursó y finalizó el programa de maestría en Economía de la Salud y del Medicamento. Y es que el pronunciamiento de Vesga se produjo luego de que Pedraza advirtiera que la hoja de vida de la ministra, registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), no acreditaría la obtención de ese título.

La congresista también señaló que, en la respuesta que recibió del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), no figuraría un soporte documental de ese grado académico. En una publicación en redes sociales, Pedraza cuestionó que la página oficial del Ministerio de Salud presente a Vesga como magíster en Economía de la Salud y del Medicamento, pese a las dudas que, según indicó, encontró en los registros consultados. “Si para ser ministro en Colombia no se exige estos títulos, ¿para qué inflar el perfil?”, planteó la senadora, quien anunció que había solicitado formalmente a la Universitat Pompeu Fabra que certificara si le otorgó el título a la funcionaria. Mientras le respondían, pidió al Ministerio de Salud corregir la información publicada en su página oficial.

La respuesta de la ministra de Salud

Ante los señalamientos, Vesga respondió directamente a Pedraza y adjuntó un documento expedido por la Universitat Pompeu Fabra que acredita la finalización de sus estudios de maestría. “Senadora Jennifer Pedraza, para responder a su inquietud adjunto título universitario. El control político a la función pública es bienvenido, la rigurosidad también”, escribió la ministra. El documento, fechado el 31 de julio de 2026 en Barcelona, se denomina Certificado sustitutivo del título y fue expedido por la rectora de la universidad.

En él se certifica que Ana María Vesga Gaviria superó los estudios correspondientes al título universitario oficial de máster en Economía de la Salud y del Medicamento. También registra el 26 de julio de 2026 como fecha de finalización de sus estudios.

El certificado precisa que sustituye provisionalmente al título oficial y tiene una validez de un año a partir de su fecha de expedición, mientras se emite el diploma definitivo. Con la publicación de este documento, la ministra presentó un soporte académico para responder a los cuestionamientos sobre su formación. El caso, sin embargo, se suma a otros señalamientos de la senadora Pedraza sobre las credenciales académicas de integrantes del Gobierno.

Uno de ellos involucra a la ministra de Cultura, Paola Holguín, a quien la congresista cuestionó por presentarse públicamente con una maestría que, según sus señalamientos, no habría culminado con la obtención del título. Pedraza aseguró que Holguín no cuenta con el título de magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), de Medellín, pese a haber cursado ese programa académico. En su mensaje, la senadora de Dignidad y Compromiso también cuestionó que la maestría no apareciera en las hojas de vida registradas en los sistemas públicos, pero sí en información difundida en las redes sociales de la ministra. Por su parte, Holguín respondió que “en todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos. No me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”. Lea también: Denuncian que la ministra de Culturas, Paola Holguín, no se graduó de la maestría que ha dicho tener, ¿qué respondió? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: