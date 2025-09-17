Siete mineros siguen atrapados en mina de oro en Santander de Quilichao, Cauca; inescrupulosos afectan la búsqueda

Las autoridades y la comunidad persisten en la búsqueda de los siete mineros que siguen atrapados desde hace una semana bajo una mina de oro artesanal en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca. Lea aquí: Capturaron a cuatro personas por minería ilegal que extraía 5.400 toneladas de materiales al mes en Suárez, Tolima La Defensa Civil y Salvamento Minero de la Agencia Nacional Minera, con ayuda de maquinaria amarilla suministrada por la Alcaldía, trabaja día y noche en la vereda Brasilia, del corregimiento de San Antonio, para llegar hasta al socavón donde se encontrarían Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Trochez, Carlos José Piña y Dairo Velasco Galarza; sin embargo, las posibilidades de encontrarlos con vida son pocas porque la mina se estaría llenando de agua.

Además del paso del tiempo –están atrapados desde la madrugada del 12 de septiembre–, el mayor Juan Carlos Sandoval, director de la Defensa Civil del Cauca, explicó que la profundidad de la mina ha complicado los trabajos de búsqueda y rescate, ya que esta tiene una excavación de 27 metros en vertical y 150 metros en horizontal, donde se cree podrían estar las siete personas atrapadas.

La mina está ubicada en la vereda Brasilia, del corregimiento San Antonio de Santander de Quilichao, Cauca. FOTOS: Tomada de X @ANMColombia

“Entonces, acatando la recomendación de la Agencia Minera, hay que remover primero toda esa tierra”, dijo el funcionario a medios de comunicación. Siga leyendo: Empleado de una mina en el Nordeste de Antioquia resultó herido tras pisar mina antipersonal Pero sumada a esta complicación natural de la mina, en los últimos días personas inescrupulosas estarían llegando al lugar para extraer oro a través del barequeo, lo que estaría dificultando aún más las labores de búsqueda.