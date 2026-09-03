Gobierno denunciará a exminigualdad de Petro: no aparecen llaves de bodegas con mercancía por $16.800 millones

Las llaves de unas bodegas que guardan mercancías de la DIAN avaluadas en $16.800 millones se convirtieron en uno de los motivos por los que el Gobierno anunció que llevará ante la justicia al exministro de Igualdad Luis Alfredo Acosta.

El señalamiento fue hecho por Miller Soto, vocero de la Presidencia, quien aseguró que el exfuncionario aún no ha entregado las llaves de los inmuebles, pese a que el Ministerio de Igualdad se encuentra en pleno proceso de liquidación.

“El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de dieciséis mil ochocientos millones de pesos en mercancías de la DIAN”, afirmó Soto durante una rueda de prensa.

Lea también: Hasta tres ruedas de prensa al día y sin preguntas: así funcionaría el nuevo esquema de comunicación del Gobierno

La revisión adelantada por el Gobierno puso la lupa también sobre los contratos suscritos durante los últimos meses de la entidad.

De acuerdo con Miller Soto, el análisis de la información registrada en Fonigualdad permitió identificar más de 60 contratos que calificó como “de última hora”, cuyo valor conjunto rondaría los $469.000 millones.

Hay que recordar que FonIgualdad era el brazo financiero y ejecutor del Ministerio de Igualdad y Equidad. Su nombre completo es Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y fue creado por ley para administrar y agilizar el presupuesto destinado a los programas sociales de esa cartera hoy en liquidación.

El Gobierno también encontró una elevada concentración de esos recursos. Según Soto, un solo contratista habría recibido contratos por más de $171.000 millones, pese a que durante el año anterior la ejecución de la inversión del ministerio apenas había alcanzado el 5%.

En contexto: La figura gringa de los portavoces llega al gobierno de Abelardo: ¿cómo funcionará y quiénes serán?

Las autoridades ya llevaron esas observaciones a los organismos de control y a la Fiscalía. Soto aseguró que fueron presentadas 13 denuncias: seis de carácter penal, cinco disciplinarias y dos fiscales, relacionadas con las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión.

El hallazgo hace parte del proceso de cierre de una cartera que nació como una de las principales apuestas institucionales del gobierno de Gustavo Petro y que ahora se encuentra en liquidación.

Como parte del desmontaje, la administración de Abelardo de la Espriella eliminó los 40 cargos directivos correspondientes a la estructura de viceministerios.

No se pierda: “Fue injusta conmigo”: Andrea Petro lanzó dura revelación sobre Verónica Alcocer

El Gobierno también anunció un nuevo destino para parte de los recursos que anteriormente estaban asociados al funcionamiento recurrente de la cartera: $20.000 millones anuales serán destinados a las familias afectadas por el terremoto.

Todo ocurre mientras avanza la liquidación del Ministerio de Igualdad, ordenada después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que creó la entidad y de que el Congreso no aprobara una nueva iniciativa para darle continuidad.

La cartera fue creada mediante la Ley 2281 de 2023 con la misión de coordinar políticas dirigidas a poblaciones históricamente discriminadas.

Sin embargo, en 2024 la Corte Constitucional tumbó esa norma por vicios de trámite, entre ellos la falta del aval fiscal requerido para la creación de una nueva entidad estatal.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El tribunal aplazó los efectos de su decisión para permitir que el Congreso corrigiera los problemas de trámite. Ese intento no prosperó y, finalmente, el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026 ordenó la disolución y liquidación del ministerio.

Desde entonces, la entidad quedó limitada a las actuaciones indispensables para completar su cierre, mientras cientos de funcionarios enfrentan incertidumbre sobre su futuro laboral y el nuevo Gobierno revisa las decisiones administrativas y contractuales tomadas antes de la liquidación.