Aseguran que si Miguel Uribe Turbay se recupera y está en condiciones, “será el candidato” del Centro Democrático

A casi un año de que haya un nuevo inquilino en la Casa de Nariño, los partidos alistan sus cartas para luchar por la Presidencia de Colombia, y uno de ellos es el Centro Democrático.
El ahora partido de oposición cuenta en su lista con varios precandidatos presidenciales entre los que están las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. A ellas tres se le unen los senadores Andrés Guerra Hoyos y Miguel Uribe Turbay.
Sobre el último, aún queda esperar respecto a su proceso de recuperación, pues el pasado 7 de junio fue víctima de un atentado en Bogotá que lo ha tenido luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, donde la familia aún da partes de esperanza sobre la evolución de su estado de salud.