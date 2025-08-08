x

Aseguran que si Miguel Uribe Turbay se recupera y está en condiciones, “será el candidato” del Centro Democrático

El partido de oposición ya se alista para definir su candidato único de cara a las elecciones presidenciales en el 2026.

  • El 7 de febrero de 2026 será la fecha límite para definir si Miguel Uribe puede asumir la campaña presidencial. FOTO: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

08 de agosto de 2025
A casi un año de que haya un nuevo inquilino en la Casa de Nariño, los partidos alistan sus cartas para luchar por la Presidencia de Colombia, y uno de ellos es el Centro Democrático.

El ahora partido de oposición cuenta en su lista con varios precandidatos presidenciales entre los que están las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. A ellas tres se le unen los senadores Andrés Guerra Hoyos y Miguel Uribe Turbay.

Lea también: “Te estamos esperando”: esposa de Miguel Uribe tras dos meses del atentado

Sobre el último, aún queda esperar respecto a su proceso de recuperación, pues el pasado 7 de junio fue víctima de un atentado en Bogotá que lo ha tenido luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, donde la familia aún da partes de esperanza sobre la evolución de su estado de salud.

¿Qué pasará con la aspiración presidencial de Miguel Uribe Turbay?

Ante el futuro político de Miguel Uribe Turbay y el Centro Democrático, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín habló en Semana sobre el tema y afirmó que en caso de que el congresista de 39 años esté en condiciones de asumir una campaña presidencial, “seguramente él será nuestro candidato”.

Esta posición también la sostuvo en conversación con el medio radial La FM, donde dio a entender que por consenso, sin importar el resultado de la encuesta, le entregarán las banderas de la campaña a Uribe Turbay. “Todos dijimos: ‘Si Dios nos hace el milagro y Miguel se levanta y está listo para la contienda, él va a ser el candidato’”, declaró la congresista.

De igual manera se confirmó que la fecha hasta la que esperarán la evolución del estado de salud de Uribe Turbay será el 7 de febrero de 2026, día en el cual se vence el plazo para que candidatos expresen sus voluntades de participar en consultas interpartidistas.

¿Cómo se elegirá el candidato del Centro Democrático?

Los precandidatos del Centro Democrático confirmaron ante los medios citados que se realizará una sola encuesta entre los meses de octubre y noviembre y quien gane será automáticamente quien asuma las banderas de esa colectividad.

Para hacer dicho sondeo se espera la contratación de una firma internacional quien se encargará de la logística y el conteo de los votos. En la encuesta estarán los cinco precandidatos como opciones a elegir para los que registran como militantes activos del Centro Democrático.

Sigan leyendo: Elecciones 2026: Quintero, ¿un activo o un lastre para el Pacto Histórico?

