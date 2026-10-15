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Fiscalía ya indaga nuevas pistas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la planeación del magnicidio de Miguel Uribe

Tarazona el pasado 3 de septiembre envió un correo a la Fiscalía que contenía información que le habría suministrado una persona cuya identidad aún se desconoce, así como chats que le llegaron a Paloma Valencia.

  • Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia de Bogotá. Su fallecimiento se dio el 11 de agosto de ese mismo año en la Fundación Santa Fe. Foto: Miguel Uribe
    Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia de Bogotá. Su fallecimiento se dio el 11 de agosto de ese mismo año en la Fundación Santa Fe. Foto: Miguel Uribe
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Fiscalía adelanta labores de policía judicial para establecer el origen y la autenticidad de un correo electrónico que María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, envió a ese organismo el pasado 3 de septiembre con información relacionada con la planeación del magnicidio.

Fuentes del ente acusador le confirmaron a Caracol Radio que el mensaje contenía información que, presuntamente, le habría suministrado una persona cuya identidad aún se desconoce. Según ese relato, el informante le habría narrado cómo se habría planeado el atentado contra el dirigente político.

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En el correo también fueron adjuntadas varias conversaciones de chat que, según la información conocida, le habían llegado a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático.

Uno de los mensajes, que Tarazona leyó este jueves durante una entrevista con Blu Radio, señala al exrepresentante a la Cámara Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá cuando estuvo en las FARC, y asegura que la orden para ejecutar el atentado habría salido del Senado de la República.

Según relató Tarazona, la información advertía, dos meses antes del ataque, sobre un supuesto plan para asesinar a Miguel Uribe o a Paloma Valencia, entonces precandidata presidencial del Centro Democrático.

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La viuda del dirigente político aseguró que el mensaje llegó acompañado de fotografías y nombres de personas que, según la información recibida, estarían relacionadas con la organización del atentado.

“Ese malparido (SIC) de Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado”, decía uno de los mensajes que leyó Tarazona al aire.

En el mismo texto, el remitente desconocido públicamente afirmaba que la orden provenía del Senado, aseguraba tener una fuente cercana a quienes estarían organizando el ataque y pedía extremar las medidas de seguridad.

La advertencia, según la versión de Tarazona, procedía del departamento del Caquetá y se refería a información que habría circulado desde abril de 2025, aproximadamente dos meses antes del atentado en el que Uribe Turbay resultó gravemente herido.

El senador falleció el 11 de agosto de ese año, después de permanecer hospitalizado durante más de dos meses.

En la entrevista con Blu, Tarazona sostuvo que la información no podía reducirse a un rumor recibido por teléfono, pues, según dijo, contenía nombres y fotografías de personas que permitirían orientar las verificaciones.

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También relató que, después de consumado el ataque, recibió otro mensaje en el que el remitente cuestionaba la actuación del esquema de protección del dirigente político y recordaba que había advertido sobre el riesgo.

El contenido de estos mensajes es lo que precisamente se encuentra indagando la Fiscalía a partir del correo electrónico con información que le habría suministrado una persona cuya identidad aún no ha sido establecida públicamente.

En ese mensaje adjuntó varios chats que, según la información conocida por ese medio, le habían llegado a Paloma Valencia. La semana pasada, la viuda de Uribe entregó físicamente ese material a los investigadores.

A raíz de esa entrega, la Fiscalía ordenó varias actividades de policía judicial para establecer la procedencia del correo electrónico, verificar la autenticidad de las conversaciones y determinar si la información contenida en los mensajes corresponde a hechos verificables.

Las labores están a cargo del Grupo de Tareas Especiales creado por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para esclarecer el magnicidio.

Aunque Tarazona aseguró públicamente que cuenta con nombres y fotografías relacionados con las advertencias, las autoridades aún deben determinar el origen del material y la identidad de quienes habrían suministrado la información.

Las pistas sobre Venezuela y la Segunda Marquetalia

Durante su entrevista con Blu Radio, Tarazona también se refirió a la presunta financiación del magnicidio desde Venezuela y a la participación de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc.

Sostuvo que la información entregada a las autoridades, sumada a las declaraciones de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, permitió establecer la participación de esa organización y el origen de los recursos utilizados para ejecutar el crimen.

“Es un hecho probado porque se encontró la plata”, afirmó.

La declaración de Tarazona se produce en un contexto en el que alias El Viejo ya reconoció ante la Fiscalía su papel como intermediario entre los determinadores del atentado y el grupo delincuencial encargado de ejecutarlo.

De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, en un interrogatorio del 9 de febrero de 2026, Pérez Marroquín afirmó que la Segunda Marquetalia ordenó y pagó el magnicidio.

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También señaló a alias Zarco Aldinever como la persona que habría impartido la orden. Sin embargo, esos antecedentes deben distinguirse de las nuevas afirmaciones contenidas en los chats.

La Fiscalía todavía tiene que establecer si los mensajes son auténticos, si fueron enviados antes del atentado y si sus referencias al Congreso, a Marcos Calarcá y al supuesto origen venezolano del dinero corresponden a información verificable.

El nombre mencionado en el chat corresponde a Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, quien fue representante a la Cámara por el partido Comunes hasta el 20 de julio de 2026.

Su nombre aparece en un mensaje cuyo contenido está siendo sometido a verificación, pero las autoridades no han establecido públicamente, a partir de ese material, que haya participado en la planeación o ejecución del magnicidio.

Tras las declaraciones de Tarazona, el partido Comunes rechazó los señalamientos sobre una posible vinculación de integrantes de esa colectividad con el asesinato de Uribe Turbay.

En un comunicado, antiguos miembros de su bancada en el Congreso calificaron las acusaciones de infundadas y aseguraron que estaban dispuestos a atender cualquier requerimiento de las autoridades. Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentra Albán.

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Por su parte, el presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez, solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se investiguen con celeridad las afirmaciones según las cuales la orden para asesinar a Uribe Turbay habría salido del Legislativo.

El congresista pidió establecer la veracidad de la información, identificar a los posibles determinadores y esclarecer si hubo participación de personas vinculadas al Congreso.

La macroinvestigación por el magnicidio ya registra avances judiciales: 16 personas han sido vinculadas formalmente al proceso, ocho han sido condenadas y un adolescente señalado de disparar contra Uribe Turbay fue sancionado.

Además, continúan vigentes órdenes de captura contra jefes de la Segunda Marquetalia.

El nuevo material abre interrogantes sobre posibles alertas previas al atentado y sobre la eventual participación de personas distintas de quienes ya han sido judicializadas.

La tarea de los investigadores será establecer si los mensajes permiten reconstruir nuevas etapas de la planeación del crimen, identificar a quienes habrían tenido conocimiento anticipado del ataque y determinar si existe evidencia que respalde las afirmaciones sobre una posible conexión política.

Por ahora, la autenticidad de los chats y las responsabilidades que sugieren continúan bajo verificación.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué está investigando la Fiscalía sobre el correo enviado por María Claudia Tarazona?
La Fiscalía investiga el origen y la autenticidad de un correo electrónico que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, envió el 3 de septiembre con información sobre la presunta planeación del magnicidio. Las autoridades buscan verificar las conversaciones adjuntas, establecer quién suministró la información y determinar si su contenido corresponde a hechos comprobables.
¿Qué advertía el mensaje sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay?
El mensaje advertía sobre un supuesto plan para asesinar a Miguel Uribe Turbay o a Paloma Valencia, entonces precandidata presidencial del Centro Democrático. Según Tarazona, la información habría circulado desde abril de 2025, aproximadamente dos meses antes del atentado, e incluía nombres, fotografías y referencias a personas que presuntamente estarían relacionadas con la organización del ataque.
¿Qué relación tendría Marcos Calarcá con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?
Uno de los mensajes leídos por María Claudia Tarazona señala al exrepresentante a la Cámara Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá durante su paso por las FARC, como presunto organizador del atentado. El texto también afirma que la orden habría salido del Senado de la República. Sin embargo, estas afirmaciones hacen parte de información que la Fiscalía está verificando y no constituyen, por sí solas, pruebas concluyentes de responsabilidad.
¿Qué pruebas entregó María Claudia Tarazona a la Fiscalía sobre el atentado?
María Claudia Tarazona aportó un correo electrónico con varias conversaciones de chat que, según la información conocida, le habían llegado a Paloma Valencia. El material incluía advertencias sobre un supuesto plan criminal, nombres, fotografías y referencias a posibles responsables. La semana anterior a la información reportada, Tarazona entregó físicamente ese material a los investigadores para que fuera sometido a verificación.

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