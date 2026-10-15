Fiscalía ya indaga nuevas pistas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la planeación del magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía adelanta labores de policía judicial para establecer el origen y la autenticidad de un correo electrónico que María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, envió a ese organismo el pasado 3 de septiembre con información relacionada con la planeación del magnicidio.

Fuentes del ente acusador le confirmaron a Caracol Radio que el mensaje contenía información que, presuntamente, le habría suministrado una persona cuya identidad aún se desconoce. Según ese relato, el informante le habría narrado cómo se habría planeado el atentado contra el dirigente político.

En contexto: A un año del magnicidio de Miguel Uribe, así va la investigación contra los responsables

En el correo también fueron adjuntadas varias conversaciones de chat que, según la información conocida, le habían llegado a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático.

Uno de los mensajes, que Tarazona leyó este jueves durante una entrevista con Blu Radio, señala al exrepresentante a la Cámara Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá cuando estuvo en las FARC, y asegura que la orden para ejecutar el atentado habría salido del Senado de la República.

Según relató Tarazona, la información advertía, dos meses antes del ataque, sobre un supuesto plan para asesinar a Miguel Uribe o a Paloma Valencia, entonces precandidata presidencial del Centro Democrático.

Entérese:¿Qué sigue en el caso Miguel Uribe tras fallo que obliga a la UNP a disculparse con la familia?

La viuda del dirigente político aseguró que el mensaje llegó acompañado de fotografías y nombres de personas que, según la información recibida, estarían relacionadas con la organización del atentado.

“Ese malparido (SIC) de Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado”, decía uno de los mensajes que leyó Tarazona al aire.

En el mismo texto, el remitente desconocido públicamente afirmaba que la orden provenía del Senado, aseguraba tener una fuente cercana a quienes estarían organizando el ataque y pedía extremar las medidas de seguridad.

La advertencia, según la versión de Tarazona, procedía del departamento del Caquetá y se refería a información que habría circulado desde abril de 2025, aproximadamente dos meses antes del atentado en el que Uribe Turbay resultó gravemente herido.

El senador falleció el 11 de agosto de ese año, después de permanecer hospitalizado durante más de dos meses.

En la entrevista con Blu, Tarazona sostuvo que la información no podía reducirse a un rumor recibido por teléfono, pues, según dijo, contenía nombres y fotografías de personas que permitirían orientar las verificaciones.

Lea también: Padre y viuda de Miguel Uribe Turbay reaccionan a muerte de alias Robinson: “queda pendiente saber quién dio la orden”

También relató que, después de consumado el ataque, recibió otro mensaje en el que el remitente cuestionaba la actuación del esquema de protección del dirigente político y recordaba que había advertido sobre el riesgo.

El contenido de estos mensajes es lo que precisamente se encuentra indagando la Fiscalía a partir del correo electrónico con información que le habría suministrado una persona cuya identidad aún no ha sido establecida públicamente.

En ese mensaje adjuntó varios chats que, según la información conocida por ese medio, le habían llegado a Paloma Valencia. La semana pasada, la viuda de Uribe entregó físicamente ese material a los investigadores.