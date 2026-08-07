Miguel Uribe, Javier Milei y Álvaro Uribe: las ovaciones que marcaron la posesión de Abelardo de la Espriella

En una ceremonia cargada de simbolismo y mensajes políticos, tres nombres sobresalieron por encima del protocolo durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: Miguel Uribe Turbay, Álvaro Uribe Vélez y Javier Milei. Fueron ellos quienes provocaron las ovaciones más largas y emotivas de los asistentes reunidos en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, escenario del histórico cambio de mando celebrado por primera vez fuera de Bogotá. El momento más conmovedor llegó durante la intervención del presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, cuando recordó a Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial asesinado el año pasado. Al mencionar su nombre, el recinto reaccionó de inmediato: cientos de asistentes se pusieron de pie y respondieron con un aplauso prolongado que interrumpió el ritmo solemne de la ceremonia.

Puede leer: Expresidente Uribe llegó a Cali para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella La imagen del homenaje dejó uno de los instantes más emotivos de la posesión. La figura de Miguel Uribe, convertida tras su muerte en un símbolo para amplios sectores de la política colombiana, apareció como una referencia de continuidad política y de memoria compartida entre buena parte de los asistentes al acto de investidura. Poco antes, otro momento había alterado el ambiente protocolario. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y uno de los principales referentes del sector político que respaldó la candidatura de De la Espriella, ingresó a la Arena USC entre aplausos, gritos y expresiones de apoyo. La recepción fue inmediata y masiva, convirtiéndose en una de las más sonoras de toda la jornada.

La reacción dejó en evidencia el peso que el exmandatario conserva entre los simpatizantes del nuevo gobierno. Aunque no tuvo un papel formal dentro del protocolo de posesión, su sola presencia concentró la atención de buena parte del auditorio y fue interpretada como un gesto de cercanía política con el presidente que acababa de asumir el poder, pese a las diferencias que han protagonizado en las últimas semanas. Le recomendamos: Los símbolos de la posesión de De la Espriella: sillas de un prócer, la Virgen de Fátima y un vendedor de panela El tercer gran protagonista de las ovaciones fue el presidente argentino Javier Milei. Su llegada al recinto también fue recibida con una fuerte manifestación de entusiasmo por parte del público, en una escena que reflejó la influencia que el mandatario argentino ha ejercido sobre el discurso y la construcción simbólica de la campaña de De la Espriella.

Milei, invitado de honor a la posesión, ha sido una de las referencias internacionales más visibles del nuevo presidente colombiano, especialmente en temas como la reducción del Estado, la defensa del libre mercado y el enfrentamiento con sectores de izquierda. La posesión de Abelardo de la Espriella estuvo llena de novedades institucionales: se realizó en Cali, tuvo un despliegue diplomático inusual y marcó el inicio de un gobierno que promete una agenda de seguridad, descentralización y reducción del aparato estatal.

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