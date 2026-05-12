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Niegan libertad condicional en EE. UU. a exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela

Los abogados del excapo del narcotráfico —preso en Norteamérica— habían hecho la solicitud de liberación por “motivos humanitarios”.

  • Miguel Rodríguez Orejuela, junto a su hermano Gilberto, lideraron el Cartel de Cali entre los años 80 y 90. FOTO POLICÍA
    Miguel Rodríguez Orejuela, junto a su hermano Gilberto, lideraron el Cartel de Cali entre los años 80 y 90. FOTO POLICÍA
El Colombiano
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hace 48 minutos
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Un juez federal del distrito de Estados Unidos rechazó la solicitud de libertad condicional por motivos humanitarios para el excapo y jefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. El antiguo narcotraficante, de 82 años, purga una condena de 30 años de prisión en Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2005.

Los abogados de Rodríguez Orejuela argumentaron en su solicitud a la justicia gringa en abril pasado que padecía una demencia senil severa y que, incluso, se despertaba por las noches creyendo que iba a tomar un taxi en las calles de Bogotá, según contó el periodista Joshua Goodman.

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