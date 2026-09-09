“La educación no puede esperar a que pase la crisis por el terremoto”: Fundación PLAN movilizó más de $7.345 millones

A un mes del terremoto del 10 de agosto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia, la atención de la emergencia entra en una etapa de recuperación que puede extenderse durante meses o años. Fundación PLAN ha concentrado sus esfuerzos en las comunidades más afectadas, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, educación, protección y vivienda.
Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de la organización, explicó en entrevista con EL COLOMBIANO cómo han priorizado más de $7.345 millones en ayudas, qué dificultades hay en territorios como Chocó y cuáles son los retos para evitar que las comunidades queden solas a medida que disminuye la atención sobre la tragedia.