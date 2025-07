“La vicepresidenta ha sufrido discriminación de género y racial”: defensora del Pueblo sobre Francia Márquez tras duro discurso contra Petro

Un mensaje de solidaridad y apoyo envió la defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz a la vicepresidenta Francia Márquez, tras el discurso en el que esta última afirmó que desde que se posesionó en el cargo ha sufrido “episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión” de parte de la misma izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro y en el que dio detalles de las causas de la fractura que ha sufrido con el gobierno que ayudó a elegir en 2022.

Las duras palabras las dijo Márquez durante la Primera Cumbre Mundial de Parterías Tradicionales en Cali, un evento de la Vicepresidencia con organizaciones de mujeres de todo el país y del mundo. “Somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar (...) Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones”, “Esta historia comenzó con una celebración. El día en que ganamos la segunda vuelta fue un día en el que se nos permitió la presencia, pero no se nos reconoció” y “Desde la campaña hasta hoy he vivido muchos episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión” son algunos de los mensajes que expresó la vicepresidenta.

Ahora, este sábado 26 de julio, Marín Ortiz hizo referencia al tema en su nombre y en nombre de la entidad que dirige. “Como vicepresidenta ella simboliza el voto popular que la ubicó en un lugar muy importante de la institucionalidad democrática de nuestro país”, empezó diciendo la defensora.

Acto seguido hizo referencia a que Márquez representa a millones de mujeres del país, independientemente de las ideologías políticas, que se buscan un lugar en cargos públicos y de toma de decisiones, aun cuando persisten prejuicios que las ubican en roles del hogar, el cuidado y la maternidad. Pero Marín Ortiz fue más allá y dijo que esta discriminación contra la mujer es más fuerte cuando se trata de mujeres negras.