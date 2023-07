Aberrante: niña de 12 años quedó embarazada tras ser abusada por compañeros del colegio en Bogotá

“Decido estar pendiente de la educación de mi hija en este colegio y me cuentan la situación con los otros estudiantes, que son como tres niños. Quedé aterrada y dije ¿qué está pasando, por qué no me había dicho antes? El médico me dijo que tenía cuatro meses de embarazo y el día de ayer abortó”, afirmó la madre de la menor.