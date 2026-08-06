“Es hoy, es hoy”: los memes más virales que celebran el último día del gobierno Petro

Con el reloj acercándose al final del gobierno de Gustavo Petro, las redes sociales se llenaron este 6 de agosto de memes, videos y mensajes que convierten su despedida en una de las principales conversaciones digitales del país. En X, TikTok, Facebook e Instagram se multiplican las publicaciones de usuarios que cuentan las horas para el cambio de Gobierno.Y, por supuesto, no faltan quienes recurrieron al humor con videos, montajes y referencias a escenas de películas para expresar su expectativa por el inicio de una nueva administración. Entérese: Cuatro años a bordo de sí mismo: crónica de la relación “tóxica” de Petro con el poder A continuación, las reacciones de los colombianos en redes sociales en las últimas horas del gobierno de Gustavo Petro:

La tendencia reúne recopilaciones de los momentos más polémicos del cuatrienio, acompañadas de frases como “por fin llegó el día”, “es hoy, es hoy” o “cesó la horrible noche”. Muchos de esos contenidos han sido compartidos de forma masiva entre usuarios. Lea más: Petro romperá la tradición protocolaria y no condecorará a De La Espriella antes de la posesión

Otra tendencia que ganó fuerza fue el juego de palabras con el Día sin carro y sin moto, que este año coincidió con las últimas horas del mandato presidencial. Le puede interesar: Exclusivo | La historia de David Swagger, el tramitador de millonarios contratos que habrían beneficiado a Juliana Guerrero y su hermana

El Gobierno Petro que llegó al poder en 2022 con la promesa del “cambio”, terminó con una fuerte polarización política, un gabinete con constantes relevos ministeriales, reformas que quedaron inconclusas y múltiples controversias que desgastaron la imagen de la administración.

También enfrentó críticas por los limitados resultados de la política de “paz total”, que no logró frenar la expansión de varios grupos armados en distintas regiones del país; la crisis del sistema de salud, agravada por la intervención de varias EPS y las dificultades en el acceso a medicamentos y servicios; escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios cercanos al Gobierno, como el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); y los constantes enfrentamientos con otras instituciones del Estado, entre ellas el Congreso, las altas cortes, la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Conozca: Salida de Petro del poder podría acelerar investigaciones de la justicia de EE. UU. en su contra

Aunque en las redes predominan las publicaciones de quienes celebran el relevo presidencial, también existen mensajes de simpatizantes de Petro entristecidos por su salida:

Entre los personajes más mencionados también aparece la vicepresidenta Francia Márquez, protagonista de numerosos memes relacionados con el uso del helicóptero oficial durante su gestión. En redes sociales, usuarios compartieron videos y montajes humorísticos haciendo alusión a los cuestionamientos que recibió por los frecuentes desplazamientos en esa aeronave, un tema que generó controversia durante el gobierno. En contexto: “De malas”: las críticas contra la vicepresidenta Francia Márquez por no soltar el helicóptero