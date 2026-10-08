Más austeridad: Abelardo pide viajes “económicos” y Lara reduce contratistas

La política de austeridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a traducirse en medidas concretas. Mientras la Casa de Nariño ordenó limitar los viajes oficiales, controlar los gastos de publicidad y priorizar las reuniones virtuales, el Ministerio del Interior puso $103.000 millones a disposición de la cartera de Hacienda para que esos recursos puedan ser reorientados hacia otras necesidades del Estado.
La decisión marca un paso en la propuesta de austeridad que De La Espriella defendió durante la campaña presidencial y, ahora, la pone en práctica desde el Gobierno.
Las instrucciones apuntan tanto a restringir determinados gastos administrativos como a revisar el uso de las apropiaciones presupuestales de las entidades, con el propósito de optimizar los recursos públicos y destinarlos a otras prioridades estatales.
Las medidas de control sobre el gasto quedaron consignadas en la Circular 06, firmada por la Presidencia después de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027.
El documento establece una serie de instrucciones dirigidas a ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de las demás entidades que reciben recursos de ese presupuesto, con el fin de reforzar la disciplina fiscal y limitar los desembolsos que no sean indispensables para el cumplimiento de sus funciones.