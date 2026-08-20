Médicos afectados por el terremoto hacen estas peticiones al Gobierno: ¿qué solicitan?

El Colegio Médico Colombiano solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas de protección para los médicos y demás trabajadores de la salud afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, especialmente quienes estaban vinculados mediante contratos de prestación de servicios o mecanismos de tercerización. La petición fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo, ante las dificultades que enfrenta parte del personal sanitario en las zonas golpeadas por el sismo. Según el gremio, el cierre total o parcial de algunas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE) ha impedido que numerosos trabajadores puedan continuar prestando sus servicios. Esta situación, advierte, también habría significado una interrupción en sus ingresos.

Comunicado del Colegio Médico Colombiano.

Entre las medidas planteadas está garantizar la estabilidad laboral de quienes tienen este tipo de contratación y crear subsidios o beneficios económicos mensuales mientras permanezcan las afectaciones derivadas de la emergencia. El Colegio Médico Colombiano también solicitó establecer alivios en los aportes al sistema de seguridad social integral, con el propósito de evitar que los trabajadores afectados pierdan su cobertura durante el periodo de recuperación de las instituciones. La organización recordó que la declaratoria relacionada con la emergencia abarcó departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander. Sin embargo, el gremio considera que las medidas adoptadas hasta ahora no han cobijado de manera suficiente a los trabajadores de la salud que no tienen un vínculo laboral directo con las instituciones donde prestan sus servicios.

Piden medidas especiales para trabajadores tercerizados

El Colegio Médico Colombiano también hizo referencia a la Circular 096 del 13 de agosto de 2026, expedida por el Ministerio del Trabajo, que establece orientaciones laborales, de protección social, seguridad y salud en el trabajo y acompañamiento institucional ante la situación de desastre. No obstante, según el gremio, una parte importante del personal sanitario de las zonas afectadas está vinculada a IPS privadas y ESE mediante contratos de prestación de servicios o esquemas de tercerización.

Comunicado del Colegio Médico Colombiano.

La suspensión de actividades en algunas instituciones habría dejado a estos trabajadores sin la posibilidad de desarrollar normalmente sus labores y, por lo tanto, sin los ingresos que dependen de ellas. Por esta razón, el Colegio Médico Colombiano pidió al Gobierno expedir decretos o circulares con mecanismos específicos de protección para este grupo durante la emergencia. La solicitud busca que médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud puedan mantener sus ingresos y su cobertura de seguridad social mientras las instituciones afectadas avanzan en la recuperación de sus servicios y retoman progresivamente sus operaciones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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