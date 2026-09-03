Mauricio Gaona se posesionó como embajador de Colombia ante la ONU, ¿cuál será su primer reto?

Se oficializó la designación del abogado y académico Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Así lo confirmó el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien destacó la trayectoria del nuevo diplomático y los retos que tendrá en el escenario multilateral. “Hoy aquí en la Cancillería me encontré con el Dr. Mauricio Gaona, un académico muy reconocido en nuestro país, quien hoy toma posesión como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas”, señaló Restrepo. La llegada de Gaona se da en un momento clave para la política exterior colombiana. Desde el 1 de enero de 2026, Colombia ejerce un mandato de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, correspondiente al periodo 2026-2027. El país fue elegido por la Asamblea General de la ONU el 3 de junio de 2025 con 180 votos, lo que le permitió ingresar al más importante escenario de decisión de la organización. Durante este periodo, Colombia tendrá voz y voto en asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales.

Esto incluye debates y decisiones sobre conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros asuntos prioritarios de la agenda internacional. Restrepo calificó la llegada de Gaona como un hecho relevante para el país, especialmente por su participación en este organismo. “Es para mí un placer y un honor servirle a Colombia en un momento histórico y tal vez también en un momento especial para Colombia al hacer parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, afirmó el nuevo embajador.

Gaona tendrá entre sus primeras responsabilidades la preparación de la participación de Colombia en la Semana de Naciones Unidas, que contempla discusiones sobre algunos de los principales desafíos de la agenda internacional.

De acuerdo con el vicepresidente, la agenda incluirá asuntos relacionados con las tecnologías de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y la computación cuántica. “Va a ser una agenda muy movida, muy dinámica”, manifestó Gaona, quien anticipó además la participación del Gobierno colombiano y del vicepresidente en las actividades previstas. La presencia de Colombia en el Consejo de Seguridad representa además una oportunidad para que el país impulse sus posiciones en materia de paz, seguridad y cooperación multilateral, al tiempo que participa en las discusiones sobre algunos de los principales desafíos globales. Restrepo destacó el papel que tendrá Gaona dentro de la política exterior del Gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que su experiencia y conocimiento serán claves para fortalecer la presencia del país en el escenario internacional. “En el gobierno de Abelardo de la Espriella, un actor muy importante en esta nueva forma de relacionamiento multilateral será nuestro señor embajador”, sostuvo Restrepo. El vicepresidente agregó que la designación es una muestra del papel que Colombia busca asumir en el escenario internacional. “Una demostración de que Colombia está cada vez con mayor importancia y protagonismo en el mundo”, concluyó.

¿Qué ha dicho Abelardo sobre las responsabilidades del embajador?

Al momento de anunciar a Gaona como embajador en este puesto clave para la diplomacia colombiana, el jefe de Estado adelantó las tareas que asumirá el abogado. Explicó que desde la ONU representará a Colombia “con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global”. Añadió: “La transformación de Colombia también comienza con quienes la representan ante el mundo. En la Patria Milagro, los mejores talentos estarán al servicio de la Nación”. Gaona fue muy crítico del gobierno de Gustavo Petro, en especial en su insistencia de promover una Asamblea Nacional Constituyente, que no logró fraguar en su momento. Sobre esto, Gaona dijo que esto representaba “un peligro inminente para la democracia”. Lea también: De la Espriella anuncia al jurista Mauricio Gaona como embajador ante las Naciones Unidas Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: