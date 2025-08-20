Manifestación de amor urgente: Fabio se casó con Leidy antes de morir por una enfermedad terminal en Cúcuta

Fabio Alexander Rangel se aferró a la vida para cumplir el sueño de casarse con el amor de su vida. Tenía un cáncer terminal, estaba bajo cuidados paliativos y, aun así, acudió a un altar improvisado para besar a su novia vestida de blanco.
Toda declaración de amor es urgente porque vamos a morir. Ese verso, quizás, fue la motivación para que en el piso once del hospital Erasmo Meoz de Cúcuta se organizara la boda.
La ceremonia religiosa ocurrió este 12 de agosto. Las mesas hospitalarias sirvieron de altar, un sacerdote acudió al llamado de urgencia. El salón fue decorado con algunos globos. Familiares y amigos presenciaron la unión.