¿Qué pasó con Martha Peralta? La senadora quedó libre tras su indagatoria en la Corte Suprema

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta recuperó su libertad luego de permanecer detenida desde el 18 de junio por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación que adelanta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

La magistrada Cristina Lombana había ordenado la captura de Martha Peralta para asegurar su comparecencia ante la Corte Suprema durante la indagatoria. Sin embargo, tras cumplir con la diligencia judicial, la congresista quedó en libertad de nuevo.

Inicialmente, se ordenó su conducción a la Corte, aunque Peralta ya se encontraba en las instalaciones del alto tribunal cuando se emitió la medida.

Durante su permanencia bajo custodia, la senadora Peralta fue trasladada a instalaciones de la Dijín en Bogotá.

Lea también: Martha Peralta seguirá privada de la libertad: magistrada le negó habeas corpus

Su defensa presentó un recurso de hábeas corpus al considerar que la captura era desproporcionada, pero este fue rechazado por un juez que consideró legal la actuación judicial.

Aunque recuperó la libertad, Martha Peralta suscribió un acta de compromiso mediante la cual se obliga a atender todos los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia durante el desarrollo de la investigación.

La congresista del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

Las pesquisas buscan establecer si participó en un esquema de ofrecimiento de beneficios a cambio de respaldar las reformas de salud y pensional impulsadas por el gobierno de Petro.

Entérese: “Ella nos buscó para presionar recursos a contratistas en la Fiduprevisora”: el contrato que salpica a Martha Peralta en la UNGRD

La congresista ha rechazado las acusaciones y sostiene que siempre ha atendido los llamados de la justicia. Antes de rendir indagatoria, afirmó que ha actuado con transparencia y que compareció para aclarar cualquier inquietud de la Corte.