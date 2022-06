A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió a las controversias que han surgido dentro de la campaña y, en especial, al mensaje anticorrupción que ha caracterizado los discursos de los dos candidatos.

Para la también canciller no es justo con el país estar vendiendo la” idea de que acá no hay nada que sea bueno, que acá este es un país donde todo es malo, en donde todo funciona mal, donde todo es corrupto, porque no es cierto”.

En su criterio, en el Gobierno de Iván Duque han hecho muchos avances en diferentes temas, los cuales han si desarrollados con instrumentos que van en la línea de la transparencia y la prevención.