Señalado mercenario colombiano está detenido en Panamá por magnicidio en Haití

“La información proporcionada no lo vinculaba con el asesinato y esencialmente indicaba que era sospechoso de un intento de robo a mano armada, sin ningún detalle”, indicó el Gobierno de Jamaica, el 2 de enero.

Claude Joseph, exprimer ministro de Haití, había alertado que Palacios no sería deportado a Puerto Príncipe por la falta de pruebas para relacionarlo con el crimen: “Es un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual no ha realizado ningún seguimiento, aunque las autoridades colombianas me han asegurado su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moïse”.