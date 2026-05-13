El giro de María José Pizarro: de defensora de la Constitución y oponerse a la Constituyente, a impulsarla

La coherencia política de la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, actual jefa de debate de la campaña presidencial del candidato del gobierno, Iván Cepeda, ha sido puesta bajo la lupa tras generar varias críticas y cuestionamientos.
El origen de la controversia es el resurgimiento de sus propias declaraciones del año 2022, cuando rechazaba tajantemente la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, una postura que actualmente se percibe diluida ante la agenda del Gobierno y la campaña que representa.
Le puede interesar: Claudia López denuncia falta de garantías electorales a 18 días de la primera vuelta: “Plomo por un lado, clientelismo por otro”