Sin siquiera haber completado la mitad de su mandato, ya hay candidatos que con fuerza suenan en el partidor para reemplazar a Gustavo Petro en la Presidencia. María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, es una de ellas y desde su curul en el Senado allana el camino para conquistar el Palacio de Nariño. Justamente atribuye a la “ineptitud” del primer mandatario de izquierda que ya haya aspirantes para 2026. Al reclamar por la postura del presidente frente al conflicto entre Israel y Palestina, la congresista alega que en el poder está una persona “fuera de sus cabales” y asegura que Petro va a terminar implosionando su Gobierno. En entrevista con EL COLOMBIANO advierte que el presidente promoverá una asamblea constituyente, lo señala de cometer fraude para llegar al poder y se refiere al proceso judicial que tiene contra las cuerdas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Arranco por la ratificación del llamado a juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo los sacudió que un Tribunal validó que hay suficiente material probatorio como para llevar al banquillo a un exmandatario? Es un claro diagnóstico de que el diseño institucional no está bien. No hay jueces independientes e imparciales porque hay una jerarquía judicial, entonces por más de que no haya prueba –que es en lo que ha insistido la Fiscalía–, pues un juez no es capaz de decidir porque encima hay un magistrado de tribunal y más arriba un magistrado de una alta corte. Eso hace que los ciudadanos no tengamos la suficiente garantía judicial de un juez imparcial. Pienso que el presidente Uribe en juicio tiene que salir completamente absuelto, porque no es posible que una prueba que no existe se lleve para una condena.

¿Qué implicaría para el país y para ustedes un fallo adverso, que Uribe sea declarado culpable? Como país sería un pésimo ejemplo. Colombia ha sido demasiado débil para enfrentar a los violentos. Aquí se regalan amnistías e indultos desde los años 20 y la gente no lo recuerda. Si bien recurrir a la justicia transicional sirve en casos extremos –cuando la ordinaria es incapaz y no opera–, ya es suficiente. Colombia no puede seguir a punta de transicionalidad teniendo un sistema que no nos garantiza nada, ni a las víctimas ni a la estabilidad institucional, lo que pone en riesgo es a la democracia. Le pongo un ejemplo que nadie ha analizado: ¿por qué se le regala en el Acuerdo de La Habana, además de inventarse que iban a ir a la justicia con la JEP (que fue una justicia diseñada a su medida), 10 curules para las Farc? Son 10 votos. Si se quiere que tengan derecho a la deliberación, pero no a votar, porque no tienen votos propios Y si a eso le pone 16 curules para las víctimas, que además violaron principios elementales. Es que no se incluyeron víctimas militares, que son los que más muertos han puesto en esta violencia generalizada. Pero retomando el tema Uribe, ¿cree que el país que lo sigue implosiona si termina encarcelado? Es decir, ¿su proceso podría desencadenar otro estallido social, pero ahora de otros sectores? Yo no sé. La primera vez que lo privaron de la libertad la manifestación fue espontánea. Salió muchísima gente en todo el país con mucha rabia. En plena pandemia... En plena pandemia, pero es que se les olvidó lo que era este país antes de Uribe. Se les olvidó que no solo nos devolvió la seguridad, sino también la economía y el bienestar. Regresó la gente que se había ido porque no encontraban futuro en Colombia. Mientras tanto, un presidente como Petro, que secuestró, extorsionó y hacía parte de un grupo terrorista –que quemó el Palacio de Justicia, que es el símbolo máximo de la rama judicial–, fue premiado. Todos sus procesos quedaron congelados. A él le restablecen irregularmente los derechos a través de todas estas redes que tiene la izquierda con la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) y el resultado es que todos los procesos quedaron en veremos. Es un presidente impune, que ha gozado de un Estado frágil. Por el contrario, tenemos un presidente que no es de izquierda y que sí es sometido al rigor de la justicia Pero, ¿habría o no un estallido social? No lo sé, porque nosotros no somos irracionales. Los irracionales son los enfermos de la izquierda. Tienen una enfermedad: son izquierdópatas. Así lo define Olavo de Carvalho. Javier Milei dice que es un problema mental y del alma, yo estoy de acuerdo. Ellos tienen un problema, su conducta es completamente irracional. Hoy negar los asesinatos de bebés en Israel es una muestra de que usted es un enfermo mental. Ahora, que no se nos olvide que lo que ha hecho Hamás se ha hecho aquí. Colombia es un campo santo, lleno de fosas comunes de niños que fueron secuestrados por las Farc, llevados a los campos de batalla, fusilados y abusados de todo tipo de formas. Aquí no estamos lejos. La mente criminal tiene rasgos similares, venga de donde venga. ¿Qué lectura hacen de las posturas del presidente Petro frente al conflicto de Israel y Palestina? Siempre la izquierda ha apoyado el tema de Palestina, pero resulta que si uno quisiera conocer el tema a fondo tiene que ir a la propia historia. Los judíos defienden que estuvieron allá desde hace más de 1.000 años. Es bíblico. Hay quienes dicen que los palestinos no tenían una nación como tal, que eran tribus dispersas, que todo esto se instrumentaliza precisamente contra el pueblo judío y la civilización judío cristiana contra los países islámicos. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a Golda Meir (exprimera ministra de Israel), en la que decía que hay naciones árabes con un territorio enorme, pero aquí la disputa es por un territorio pequeñito. O sea que yo creo que este es de los conflictos que no son claros, que están exacerbados. Acuérdese que Yasir Arafat cuando muere, después de haber sido terrorista y de decir que no iba a ejercer más, sus seguidores se dan cuenta que era multimillonario y que tenía cuentas de más de 3.000 millones de dólares. Es decir, al final todo eso termina siendo un gran negocio criminal, como el negocio de las Farc o el ELN: siempre apelando e invocando causas justas que terminan siendo pervertidas. ¿Qué decir de un Petro que en solo 4 días trinó más de 100 veces sobre el conflicto, mientras a nivel local se tramitaba, por ejemplo, su reforma a la salud? Él es experto en todo. Pero cuando opina de lo local también tergiversa la historia. El problema es que Petro tiene una personalidad disfuncional. La Embajada de EE. UU. se declaró consternada por las posturas de Petro y lo instó a condenar a Hamás. Se trata de un aliado determinante para el país, ¿cómo ven eso desde la oposición? Me caen gordos los gringos. Es por joder. Es que cuando hay demócratas no lo soporto. Es una doble moral permanente. En materia de relaciones internacionales, ¿cómo afectan estas posturas de Petro? Es que a mí ya nada me sorprende. Cada día que amanece hay expectativa por qué locura va a decir. Al principio esto generaba una enorme incertidumbre que derivó en desinversión y pérdida de empleos. Es la verdad, por más de que el DANE trate de disfrazar, hay pérdida real de empleos. Es obvio. Lo peor que usted puede tener en la economía de un país es el temor. El capital se va, la gente no es bruta. Entonces, lo que finalmente está pasando –que dentro de todo lo malo es bueno–, es que el socialista cuando llega al poder se quita la máscara. Ya deja de actuar como si fuera un protagonista de una novela romántica, de un protagonista del idealismo y de lo que aspiramos la mayoría de los seres humanos. Cuando Petro desnuda a su verdadero yo, no solo genera incertidumbre, sino rechazo incluso dentro de sus mismos electores a los que les prometió que les iba a cambiar la vida. Entonces lo que está pasando es fantástico. Es más, yo ni siquiera creo que él tenga el 30 % o 32 % de popularidad. Creo que está por debajo del 18 %.

¿Quién puede seguir a Petro? Pues salvo los que estén haciendo negocios, nadie más. También habrá un cúmulo de fundamentalistas que consideran que todavía es un iluminado, pero ¿el resto? Ya no es solo el colombiano, esto es una evidencia ante la comunidad internacional que lo que tenemos en el poder es una persona que está fuera de sus cabales, está fuera de sí. No es normal. Y si usted a esto le suma las ausencias en más de 90 reuniones formales... Es que la agenda de un mandatario, no es la agenda de ninguno. ¿Qué creen que hay detrás de esas ausencias? No voy a entrar a cuestionarle su vida privada, pero resulta que quienes ejercemos en lo público perdemos buena parte de esa privacidad. Incluso uno ya no puede ir a ninguno sitio. Usted no puede tener actitudes que generen mal ejemplo. Uno no puede salir borracho a una reunión. Uno no puede salir mal vestido. Hay situaciones donde usted es un referente público. Cuando usted es un niño lo primero que forma el colegio es la disciplina en el horario escolar. De por medio está la impuntualidad y la burla en una agenda, donde están comprometidos los tiempos de los demás. Eso está demostrando que él no tienen límites morales frente al otro. Ya está describiendo cómo es su personalidad, no le importa. Creo que él todavía no ha realizado que llegó al cargo que llegó. Sigue siendo oposición, sigue peleando con todo el mundo, incluso contra él mismo, y va a terminar generando una implosión de su propio gobierno. Justo le quería preguntar por eso. Se cumplen 14 meses de este gobierno, ¿cómo perciben el trámite de las ambiciosas reformas del presidente en medio de sus frecuentes llamados a las calles? Que es un soñador peligroso. Uno puede pretender mejorar lo que está mal. Usted lo hace en su casa o en su negocio: hace reformas echa gente o cambia el sistema. Aquí él está haciendo reformas sobre suposiciones y está poniendo personas no capacitadas a ministerios. Este país, así como tiene muchas necesidades, tiene gente muy prestante y muy bien formada. Pero él ponía a la ministra (Carolina) Corcho a controvertir a los mejores médicos del país. Petro no usa los números, las cifras, ni los hechos, porque eso no les gusta. A ellos no les gusta la evidencia. A ellos les gusta la fantasía y lo que vimos fue una catástrofe. El mejor ejemplo es la voltereta del exministro Alejandro Gaviria, es clarísimo. No sé si él fue por acomodado que se fue de ministro, o porque realmente pensó que se podía hacer algo, y cuando vio que era imposible llegar a un acuerdo sensato con el mandatario, dijo ‘yo no puedo seguir aquí’. Petro es el perfecto ejemplo de que no hay nada más peligroso que un socialista en el poder, porque ellos nunca han construido nada. Ellos han vivido vampirizando al Estado, haciendo oposición, legal o ilegal, y terminan premiados por un Estado frágil. ¿Cuál de ellos tiene un negocio propio? Yo quiero saber qué negocio propio ha tenido Petro en su vida, qué nóminas ha pagado y qué impuestos ha pagado. Nada. Cuando él se refiere a la clase política está desconociendo que él es parte de los privilegiados de la clase política, ha ejercido siempre. Creo que toda su nómina terminó siendo pagada por el mismo Estado, porque esa es la comodidad del ejercicio de la política. Entonces él no puede ser ausente de lo que él mismo ha gozado y ha disfrutado. El problema del soñador anarquista incendiario de izquierda es que cuando usted le entrega el negocio no sabe qué hacer, porque él iba bien era quemando la casa y no construyendo la casa. ¿Pero se sienten presionados por las marchas? Todo el tiempo violentan nuestro mandato. Nos están presionando, porque si usted tiene el dinero del Estado no es un manifestante imparcial y menos en un país lleno de necesidades, donde te llevan de paseo y te dan comida. No es la primera vez. Todas estas marchas que hacían antiguamente asociaciones campesinas eran totalmente pagadas. Yo tenía amigos que se montaban para venirse gratis, pero no eran de ellos. Es un abuso de poder y hay que investigarlos, y ahí sí hay que meterles todas las denuncias a los funcionarios que han firmado esas erogaciones presupuestales. ¿$30.000 millones para atraer a los indígenas a qué? ¿Siente que en el gobierno Petro ha tenido garantías para hacer oposición? Yo siento que como oposición hemos tenido garantías; sin embargo, las amenazas están allí, porque si el Gobierno insiste en seguir dándole gabelas a la criminalidad, va a seguir empoderando a quienes nos amenazan. Propiamente yo no puedo decir que no he tenido garantías, pero el partido no ha tenido garantías y se tuteló, porque el senador Alexander López (del Pacto Histórico y expresidente del Senado), nos suprimió el derecho de réplica y de participar dentro de lo que está establecido como Estatuto de la Oposición. Así no es. Pero ellos son así. Ellos en el poder despliegan toda su tiranía. Son como cuando uno se casa con un novio que solo le hablaba bellezas y termina dándole un golpe en el ojo. El peligro ni siquiera es para la oposición. El peligro es para todo un país, en una democracia todavía incipiente. De todo lo malo, como digo, lo bueno es que se quitaron la máscara y de todo lo malo, lo bueno es que tenemos institucionalidad. ¿Hay algo qué destacar de este Gobierno? Es que es tan difícil, porque la reforma a la salud es un despropósito. Petro es de ideas fijas, es como que a alguien le vende una idea y se casa de por vida. Ese cuento de la prevención ha existido siempre, por ejemplo. Pero usted no derrumba un sistema que ha funcionado, usted lo mejora. Si le fastidia tanto la intermediación de las EPS que busque una figura, pero no destruya el servicio médico de altísima calidad que existe hoy. Si quiere llegar a las regiones, llegue, hay formas de llegar, por ejemplo los privados con las brigadas médicas, pero no destruya el sistema. Pasa lo mismo con una reforma laboral que lo que va es a seguir empoderando los grandes sindicatos de privilegiados, donde ellos no representan sino el 1.5% de las personas en trabajo formal, ¿Dónde está el resto? Entonces por ahí no es. ¿Y qué pasa con la pensional? A meterle la mano al botín y si usted se da cuenta es lo mismo que hizo Argentina, lo mismo que hizo Chile. O sea ellos usan una misma línea de trabajo en la que terminan destrozando el ahorro de las personas que quieren una tranquilidad en la vejez. De esa cartilla de Petro, la que nunca le pudo funcionar y que él dijo que no la quería, pero yo creo que sí, y no sé si la va a intentar ahora, es que saldrá una asamblea constituyente para una nueva Constitución. A la luz de todo esto, ¿cree que Petro sí se quede estos cuatro años, como es un mandato constitucional? Colombia no resiste, por más que sea un país frágil. Este es un país frágil en cuanto a la administración de justicia para condenar delincuentes. Es un país frágil frente a enfrentar la corrupción. Es un país que terminó anarquizado por la misma tutela, este exceso de leyes, que se pisan los cables, las altas cortes. Cualquier juez más chiquito te pone en jaque una política pública derivada de la Presidencia y el Ejecutivo. Es absolutamente absurdo que usted pierda facultades como Presidencia invocando derechos humanos –porque es una estrategia de guerra, eso no es verdad–, para frenar fumigaciones. O sea, es mejor meter soldados y policías a que se mueran que fumigar con la excusa de que el glifosato da cáncer, pero resulta que se usa en el jardín de la casa de la abuela, y que lo hemos consumido todos en todos los productos.

Entonces sí hay un Estado frágil por el nivel de la misma anarquía generada por el leguleyismo y por el activismo judicial o el litigio estratégico, que siempre buscan llegar y conquistar en la Corte Constitucional lo que no han logrado por otros caminos. Pero también es verdad que las cortes, por lo menos en su mayoría, se dieron cuenta de la peligrosidad de Petro dándole órdenes a los jueces de soltar a la primera línea, prácticamente mandando como si fuera un emperador. También una incomodidad del Congreso de empezar a atacar a los partidos, que tienen que existir y tienen que respetarse. Eso hizo que se le haya frenado esa voracidad a Petro en plantear varias soluciones sin pasar por los canales institucionales. Entonces, no creo que se quede más de cuatro años, no lo creería jamás, y además creo que este país tenía que vivir esta oscuridad, esta pesadilla, para entender que uno no puede gobernar con el peor de la clase, ni con el más violento, ni con el que ha dado mal ejemplo, ni con el pandillero. Es como si usted mañana funda su propio medio e invita de gerente al más degenerado de su universidad. O usted tiene una herencia con sus hermanos y la administra el más vago, no. Uno tiene que escoger a los mejores. Es decir, ¿cree que el 7 de agosto de 2026 Petro entregue el poder? Sí, sí. No creo que este país resista un golpe... que terminemos en una violencia generalizada, con Primera Línea, con los elenos y con toda esta gente que lo que busca es los grandes negocios a través de la criminalidad. Pero que eso llegue a una prolongación de su mandato no. Usted reconoce que organismos como las altas cortes, pero también la Fiscalía o la Procuraduría han hecho un rol de contrapeso a Petro desde la independencia. ¿Le preocupa que ahora que cambien de cabezas esté en riesgo el Estado Social de Derecho? Es muy peligroso. El Estado puede estar en riesgo porque uno con un fiscal que no dé garantías judiciales se presta para una persecución a cualquiera que vean de enemigo. Muy peligroso. Lo más peligroso ahora es la elección de fiscal y la elección de registrador. Este registrador que sale nos dejó más interrogantes que respuestas creíbles. Aquí el Gobierno nunca quiso hacer una auditoría para saber qué pasó en elecciones. Y para mí es demasiado sospechoso que aparecieran tres millones de votos entre primera y segunda vuelta por Petro. Yo que estoy en Comisión Primera veo la actitud de los congresistas. La actitud hacia Petro era de burla. Ya los números daban ganador a Rodolfo Hernández. No volvió nadie a visitar en la Comisión a Petro. Eran unos perdedores. Venía el afán de conseguir el dinero, la discusión de Roy y Benedetti de la fotografía fuera de la Comisión Primera. Y bueno, parece que entraron más de $30.000 millones. ¿Está sugiriendo que pudo haber fraude en la elección de Petro? Yo sí creo que hubo fraude, porque nunca en mi vida había visto ese despliegue, primero de dinero, con tantos testigos electorales, aquí y en el exterior. Segundo, nunca había visto yo comunidades indígenas transportadas y haciendo fila como si les fueran a regalar algo, cuando lo que iban era votar. Y usted sabe también que aquí hay un porcentaje de abstención muy alto, más en las zonas rurales donde es más difícil para transportarse. Todo eso generaba suspicacias y ya hemos visto que se ha ido destapando el resultado de dónde entró ese dinero.

Y más grave aún: es que Colombia es un país donde las leyes tienen dueño. Entonces se hacen leyes a la medida de grandes contratistas del Estado, socios de políticos de turno, como Thomas Greg & Sons de la que antes Petro se quejaba, pero ya no dice nada, sino que les extendió el contrato de pasaportes porque sí. También están metidos hace rato en un software de elecciones donde es muy sospechoso que el gerente del sistema sea el mismo que haya trabajado en Indra y que haya trabajado en Tomás Greg. Y no les pasa nada. Muertos de la risa y nadie dice nada. Iban a contratar a DataSys, una empresa que no audita, por $3.000 millones y nadie decía nada si yo no alzo la voz y lanzo el campanazo, gracias a información que me llega directamente de Costa Rica. Entonces, peligrosísima la elección de registrador que quede alguien no confiable. Y peligrosísima la elección de un fiscal que no le garantía judicial. ¿Podría darse un escenario de un fiscal, un procurador, un registrador y un defensor del Pueblo de bolsillo? Ahí sí sería mucho más difícil, porque al final el que cuenta los votos es el que gana. Y si vamos a terminar a lo Tibisay Lucena (expresidenta del Consejo Electoral venezolano), pues ya no habrá democracia, ya se puede lanzar el que sea, porque ya se sabe que está arreglado. Podría reelegirse Petro, por ejemplo... Por ejemplo, podría reelegirse si quisiera con un sistema amañado. Pero no sé hasta dónde le aguante, porque también hay que tener en cuenta que en las regionales, él no va a tener peso político. Puede tener aliados porque finalmente va a controlar el presupuesto y van a tener que ir a pedirle al nivel central –porque este es un país en el que todavía hay que ir a Bogotá a bajar plata, que es inaudito–, pero en cuanto a gobernabilidad como tal, no va a poder hacer lo que le da la gana. Es lo que le está pasando con el gobernador del Meta o el gobernador de Antioquia, y otros gobernadores, que tienen que estar más unidos para que no se les deshagan sus regiones con las locuras de las políticas de paz y de prodrogas y no antidrogas de Petro.

¿Cree que en la Comisión de Acusación habrá algún resultado frente a Petro por los presuntos líos en materia de financiación? No, yo no confío en la Comisión de Acusación. Confío en que la evidencia en la Fiscalía sea tan fuerte que haya una presión demasiado grande, o en los topes electorales, porque si están superados, ya incurrió en un delito, tiene que renunciar, tiene que irse. Yo no creo en que haya una justicia efectiva, pero sí creo que va a haber una masa crítica, popular, y que va a llegar a un punto en que el nivel de destrucción del país no lo va a resistir. ¿Eso será antes de 2026? No lo sé, pero yo creo que como va él, va muy mal. Él es su peor enemigo. Usted desde ya anunció que quiere ser candidata a la Presidencia. Fue célebre su video en una tractomula, pero más allá de eso, ¿cree que estas tempranas aspiraciones –entre ellas, las que se rumoran de Germán Vargas o Claudia López– son en parte causa del desempeño del gobierno Petro? No necesariamente, porque yo tenía una pretensión desde antes y finalmente me sacaron del juego político. Pero obviamente la improvisación y la ineptitud de Petro y su manicomio precipitan candidaturas y nombres, porque el miedo de la gente hace que busque figuras y las coyunturas, finalmente, son las que van determinando un camino u otro. ¿Le preocupa que en 2026 le pase lo de 2021, cuando un sector del Centro Democrático se opuso a usted porque era muy radical y extremista, y resolvieron por un Óscar Iván Zuluaga que no llegó ni a consultas interpartidistas? Pero mire que ese no era un problema de la base. Nosotros teníamos el medido del sentimiento y en esa medición yo iba de primera. ¿Y no le da miedo que le vuelvan a hacer eso? Pues por lo menos hay que prepararnos en el sentido del reconocimiento público. Cuando usted tiene una masa crítica, no solo en el partido, sino gente que no milita o en otros partidos –como me lo han manifestado otros congresistas de otros partidos, que me acompañarían–, ya es muy difícil que el partido tome otra decisión.