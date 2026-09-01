La lucha de María Consuelo por la eutanasia tras ser víctima de un ataque con ácido en Bogotá

La historia de María Consuelo volvió a generar atención en Colombia luego de que contara su situación en entrevista con Citytv. La mujer aseguró que ha pasado largos periodos hospitalizada y que ha sido sometida a alrededor de 87 intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones que sufrió en el rostro.
Actualmente vive en una habitación que alquila en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, y asegura que enfrenta dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas y asistir a los controles médicos que requiere.
Su situación, relató, la ha llevado a manifestar en varias ocasiones que está cansada de vivir y que considera la eutanasia como una alternativa frente a las condiciones que enfrenta desde hace más de dos décadas.