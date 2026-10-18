“Las cifras no me las inventé”: senadora Posada responde a JEP por gastos de $56.435 millones y anuncia nuevas denuncias

La controversia por los $56.435 millones reportados en gastos de traslados, viáticos y tiquetes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa. Después de que el tribunal rechazara los señalamientos sobre un supuesto gasto excesivo en viajes internacionales y pidiera una rectificación pública, la senadora María Clara Posada respondió que las cifras de su denuncia provienen de documentos oficiales y anunció que presentará nuevas denuncias el lunes.
A través de su cuenta de X, la congresista del Centro Democrático sostuvo que los recursos cuestionados corresponden a gastos registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y en los informes de austeridad de la propia JEP. Según afirmó, su denuncia inicial fue publicada el 24 de septiembre y busca establecer cómo se utilizan los recursos públicos asignados al tribunal.
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