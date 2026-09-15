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No fue solo Marelbys Meza: estos son otros casos de empleadas domésticas sometidas al polígrafo

El antecedente cobra especial fuerza porque llega en medio del proceso penal contra Sarabia, hoy imputada por el caso de Meza.

  • Merelbys Meza no ha sido la única persona sometida al polígrafo en Presidencia. Foto: Getty y tomada de video
    Merelbys Meza no ha sido la única persona sometida al polígrafo en Presidencia. Foto: Getty y tomada de video
El Colombiano
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hace 56 minutos
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El uso del polígrafo en la Presidencia no nació con Laura Sarabia ni con el escándalo de Marelbys Meza.

Un antecedente ocurrido durante el gobierno de Iván Duque revela que, en 2020, personal del servicio doméstico y enfermeras que trabajaban para el padre de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también fueron trasladadas en un vehículo oficial hasta una sala de poligrafía ubicada frente a la Casa de Nariño, para responder por la desaparición de alimentos, ropa y $20.000 en efectivo.

La revelación, publicada por Cambio, introduce un nuevo elemento en la controversia judicial que rodea a Laura Sarabia: el uso de instalaciones y recursos oficiales para someter a trabajadores particulares a pruebas de polígrafo no habría sido una práctica exclusiva del gobierno de Gustavo Petro.

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En el episodio ocurrido durante la administración Duque, cuando fueron examinadas tres enfermeras —Luz Duarte, Lina Marcela Burbano y Cesia Rodelo— y una trabajadora doméstica, Dily Banquett.

Todas prestaban sus servicios a Álvaro Ramírez Suárez, padre de Marta Lucía Ramírez, cuando se reportó la desaparición de algunos alimentos, prendas de vestir y $20.000 de su residencia.

Una de las trabajadoras aceptó hablar con Cambio bajo la condición de que su identidad permaneciera reservada. Según su relato, nunca sintió que estuviera obligada a someterse al examen y decidió hacerlo porque, en ese momento, ya se habían reportado varias pérdidas en la vivienda. Lo resumió así: “porque se venían perdiendo las cosas”.

La empleada explicó que, antes de la prueba, le indicaron que podía negarse a realizarla sin que eso le generara consecuencias. Aun así, el procedimiento implicó el uso de recursos públicos, entre ellos equipos y personal oficial, para indagar, por fuera de un proceso judicial, las sospechas sobre pequeños hurtos ocurridos en la casa del padre de la entonces vicepresidenta.

Asunto que nada tiene que ver con la seguridad nacional. Sobre los resultados del examen, la trabajadora aseguró: “A muchas no nos fue bien en el resultado, pero en ningún momento se usó la prueba para despedir a alguien, no. Todas seguimos trabajando, hasta que cada una tomó la decisión de no continuar trabajando en ese lugar”.

La versión contrasta parcialmente con el relato de una de sus compañeras, la enfermera Luz Duarte, quien aseguró que las otras tres mujeres dejaron de trabajar pocos días después de realizarse el polígrafo.

Sin embargo, aclaró que, según lo que conoció, las salidas se produjeron por razones personales y no como consecuencia directa de los resultados. “Yo me retiré con ellas después del polígrafo por las fechas que empezó la pandemia. Renuncié voluntariamente, no recuerdo cuántos días después”, afirmó Duarte.

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La enfermera también sostuvo que nunca se sintió presionada para presentar el examen. Relató que las cuatro mujeres fueron recogidas en un vehículo oficial y trasladadas hasta la sala de poligrafía, donde, según dijo, las preguntas relacionadas con el hurto no le resultaron extrañas.

“Es la única vez en mi vida que he presentado eso; me pareció con normal tranquilidad las preguntas, me explicaron antes qué funcionamiento tenía y ya, duró 40 minutos tal vez. La verdad, no sé cómo salieron los resultados. No me sentí bajo presión, fue un requerimiento por el trabajo”, señaló.

Según un documento conocido por Cambio, los resultados de las pruebas señalaron que las trabajadoras habrían tomado los elementos reportados como desaparecidos. Aunque no fueron despedidas inmediatamente, tres de ellas terminaron renunciando tiempo después.

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El antecedente cobra especial fuerza porque llega en medio del proceso penal contra Sarabia y después de que el entonces fiscal general Francisco Barbosa cuestionara duramente el uso de recursos de inteligencia del Estado para investigar la pérdida de una maleta con dinero que involucraba a Marelbys Meza, antigua niñera del hijo de la exfuncionaria.

En imputación a Sarabia ya se había advertido el uso del polígrafo en otros casos

Una vez finalizó la imputación de la Fiscalía contra la exembajadora Laura Sarabia por el caso del polígrafo a Marelbys Meza, el abogado Mario Iguarán, defensor de Sarabia, solicitó una serie de aclaraciones.

Entre ellas, pidió explicar por qué la Fiscalía acusa a su cliente de ordenar el polígrafo a su extrabajadora, si, según él, este tipo de procedimiento era una práctica normal y recurrente en la Presidencia.

“En cuanto al delito de abuso de función pública, ahí quisiera que nos precisaran los hechos relevantes que le permiten hacer esa afirmación, porque, hasta donde sabemos, siempre ha existido una sala de polígrafo en la Presidencia de la República y han habido eventualidades de personas, sin número, pero yo creo que millares en la historia del país, de personas que las someten ahí, incluso eventos muy conocidos, que las han sometido a esa prueba de polígrafo ahí, en esa sala”, señaló el abogado.

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Iguarán cuestionó específicamente que la Fiscalía asegure que Sarabia conocía la supuesta ilegalidad de su actuación y pidió que se explique en qué elementos se basa esa conclusión.

“Quisiera que la Fiscalía nos precisara por qué esa afirmación, de que la doctora Laura Sarabia sabía que eso era ilícito. Eso respecto a la imputación que se hace de un supuesto abuso de funciones”, agregó.

Para la defensa, el hecho de que exista una sala de polígrafo en la Presidencia y que este tipo de pruebas se hayan realizado allí anteriormente es un elemento que debe ser explicado dentro de la investigación antes de concluir que Sarabia sabía que estaba actuando por fuera de sus funciones.

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La Fiscalía, por su parte, sostiene que Sarabia conocía las normas que establecían sus funciones y que sabía que no tenía facultades para ordenar la práctica del polígrafo a Marelbys Meza. Con base en esa tesis, le imputó el delito de abuso de función pública, además de constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

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Preguntas y respuestas

¿El uso del polígrafo en la Presidencia comenzó con Laura Sarabia?
No. El antecedente descrito en la noticia muestra que durante el gobierno de Iván Duque, en 2020, también se utilizó una sala de poligrafía y recursos oficiales para examinar a trabajadores que prestaban servicios en la vivienda del padre de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
¿Por qué hicieron polígrafo a las trabajadoras del padre de Marta Lucía Ramírez?
Las trabajadoras fueron sometidas a la prueba por la desaparición de alimentos, prendas de vestir y $20.000 en efectivo de la vivienda de Álvaro Ramírez Suárez, padre de la entonces vicepresidenta.
¿Quiénes fueron las trabajadoras sometidas al polígrafo en 2020?
Las personas examinadas fueron las enfermeras Luz Duarte, Lina Marcela Burbano y Cesia Rodelo, además de la trabajadora doméstica Dily Banquett, quienes prestaban sus servicios en la vivienda de Álvaro Ramírez Suárez.
¿Las trabajadoras fueron obligadas a hacerse el polígrafo durante el gobierno Duque?
Según los testimonios recogidos por Cambio y citados en la noticia, las trabajadoras afirmaron que no se sintieron obligadas y que se les indicó que podían negarse a realizar la prueba sin consecuencias. Una de ellas explicó que aceptó porque ya se habían reportado varias pérdidas en la vivienda.

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