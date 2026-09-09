“Hemos visto más resultados en el último mes”: así ve EE. UU. a Colombia y lo que viene para el país tras la visita de Marco Rubio

En el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la capital del Atlántico, el funcionario se refirió a distintos temas de interés para ambas naciones y aseguró que, con el nuevo Gobierno, “hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de estas bandas criminales que lo que vimos posiblemente en cuatro años”.
En particular, habló sobre la posibilidad de que Colombia recupere la certificación de Estados Unidos en materia antidrogas. Cabe recordar que el país fue descertificado en septiembre del año pasado, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.
En entrevista con RCN, el secretario aseguró que está dispuesto a fortalecer la cooperación con Colombia en materia de seguridad, lucha contra el crimen transnacional y desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar amenazas como los ataques con drones.
Sobre el tema de lucha antidrogas, Rubio dijo que el nuevo Gobierno colombiano ha mostrado una actitud distinta frente al combate contra las organizaciones criminales.
“Tenemos un pensamiento completamente distinto en términos del nuevo presidente y la nueva administración, este equipo de trabajo. Así que yo espero que, si siguen cumpliendo y siguen haciendo lo que están diciendo y van a hacer y ya han hecho (...) no hay duda de que esa certificación va a cambiar”, confirmó el funcionario estadounidense.
También se refirió a la relación entre ambas naciones. Y es que para Rubio, Colombia fue durante más de dos décadas el principal socio de Estados Unidos en Suramérica en temas económicos y de seguridad, una relación que, en su concepto, se deterioró durante los últimos años (el Gobierno Petro), pero que ahora busca ser fortalecida nuevamente.
“El socio más importante que tenía Estados Unidos era Colombia. Eso se interrumpió en los últimos cuatro años, pero ahora estamos entrando en una etapa nueva”, señaló el funcionario, quien celebró la disposición del mandatario colombiano para estrechar los lazos entre ambos países.