“Lo conozco desde antes de que se volviera loco”: el curioso comentario de Marco Rubio sobre Abelardo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no es un hombre de muchas sonrisas. Desde que bajó del avión en Colombia para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, se mostró serio y templado. Por eso llamó especialmente la atención el curioso momento que protagonizó durante la declaración a medios en la sede presidencial, en Barranquilla.
Rubio reveló que ya conocía personalmente al mandatario colombiano desde hacía varios años, algo que, según explicó, le generaba confianza. No es usual, dijo, llegar a un país y encontrarse con que su presidente es un amigo de años atrás. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en que describió la sorpresa de ver cómo aquel conocido terminó convertido en político y, finalmente, en presidente.
“Estábamos hablando y comentando hace poco que hace dos años y medio estuvimos en la misma mesa, en una boda, en el sur de Florida. Así que llegar a un lugar donde el presidente del país es alguien que yo he conocido a nivel personal por varios años, antes de que se volviera loco y se metiera de presidente y a político”, dijo Rubio.