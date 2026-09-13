Manos criminales estarían detrás del incendio del Parque Isla de Salamanca, reserva declarada por la Unesco

Una grave emergencia se presenta en el Vía Parque Isla de Salamanca, Magdalena, debido a un incendio forestal que completa varios días activo y que ha movilizado a cuerpos de socorro y que ya genera preocupación por el impacto a la fauna, la flora y la calidad del aire. Autoridades denuncian que detrás de este suceso hay intervención humana deliberada.

Quien hizo esta denuncia fue la comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo (Magdalena), Margarita Velásquez, afirmando rotundamente que “manos criminales” se encuentran detrás del fuego que consume esta reserva natural.

La comandante descartó que las altas temperaturas derivadas del fenómeno de El Niño hayan sido la causa principal de la conflagración y cuestionó que, tras haber sofocado un incendio la semana previa, se desatara nuevamente otro foco en la zona.

“Le pedimos encarecidamente a todos los visitantes del parque, a todas esas personas que ingresan acá a Isla Salamanca, tener mucha precaución. Ya que estos no son por altas temperaturas, estos son manos criminales. No se justifica que las semanas pasadas apagamos un incendio y que hoy nuevamente esta semana tengamos otro incendio”, subrayó Velásquez en un video.