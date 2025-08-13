x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Mujer en condición de prostitución resultó gravemente herida tras ser atacada con fuego mientras dormía en Manizales

El agresor admitió haber rociado con alcohol a la mujer, pero aseguró que fue ella misma quien se prendió fuego

  • La mujer habría sido atacada tras manifestar su intención de retirarse del lugar donde estaba con el sujeto. Foto: Colprensa (imagen de referencia).
    La mujer habría sido atacada tras manifestar su intención de retirarse del lugar donde estaba con el sujeto. Foto: Colprensa (imagen de referencia).
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

13 de agosto de 2025
bookmark

En Colombia, la violencia contra la mujer sigue siendo alarmante, y las acciones de prevención parecen insuficientes, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como la explotación sexual. El rostro más reciente de esta realidad es el de una mujer de 27 años, en condición de prostitución, que fue víctima de un ataque con fuego en la madrugada del martes en Manizales.

Según el reporte oficial, la mujer sufrió graves quemaduras tras ser atacada con fuego en una residencia del centro de la capital de Caldas. El hecho habría ocurrido mientras dormía, cuando el hombre que la acompañaba le roció alcohol y, de manera arrepentida, su cuerpo comenzó a arder. La víctima despertó en medio de las llamas y, entre gritos, pidió auxilio.

Lea aquí: Familia de niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá denuncia llamadas extorsivas

De acuerdo con información preliminar, el ataque habría ocurrido después de que la joven manifestara su intención de abandonar la habitación en la que se encontraba con el agresor. Tras el hecho, vecinos alertaron a las autoridades y organismos de emergencia.

Una vez en el sitio, el personal de socorro la trasladó a un hospital cercano, donde ingresó de urgencia y permanece bajo atención médica especializada.

La víctima presenta quemaduras. de primer y segundo grado en brazos, cuello y piernas. Su estado de salud es crítico y tuvo que ser intervenido con un tubo de tórax para facilitar su respiración.

En el marco de la investigación, se conoció una nueva versión: el presunto agresor habría admitido que roció alcohol sobre el cuerpo de la mujer, pero afirmó que fue ella misma quien se prendió fuego en un acto impulsivo.Esta hipótesis no ha sido confirmada y sigue siendo materia de indagación por parte de la Fiscalía .

Conozca: Un video, un papel encontrado en su ropa y más pistas claves en el caso del menor Harold Aroca, asesinado en Bogotá

Lo grave es que el sujeto registra al menos tres condenas previas por distintos delitos, entre ellos hurto calificado y agravado. En la zona donde ocurrió el ataque es ampliamente conocido por su historial delictivo: un delincuente común, violento, con antecedentes de robo y consumo de sustancias psicoactivas.

Violencia contra la mujer en el país

En Colombia, la violencia contra la mujer es generalizada y no distingue condición social, nivel económico ni ocupación. Este año, según el Observatorio de Feminicidios Colombia,se han registrado 427 víctimas en todo el país, una cifra que sigue en aumento.

Entérese: Esta vez la protección llegó a tiempo: policía capturó a hombre en Guatapé que amenazó de muerte a su expareja

Solo en el mes de junio, 11 de las víctimas ejercían trabajos informales o precarios, lo que refleja su inserción en la llamada economía de la supervivencia, marcada por la ausencia de derechos laborales, ingresos mínimos y una permanente exposición a la vulnerabilidad social.

Antioquia sigue siendo el departamento que más casos reporta con 56 feminicidios entre enero y junio seguido de los departamentos de Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca.

Temas recomendados

Feminicidios
violencia de género
ataque
Víctimas
Colombia
Gustavo Petro
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida