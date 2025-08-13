Mujer en condición de prostitución resultó gravemente herida tras ser atacada con fuego mientras dormía en Manizales

En Colombia, la violencia contra la mujer sigue siendo alarmante, y las acciones de prevención parecen insuficientes, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como la explotación sexual. El rostro más reciente de esta realidad es el de una mujer de 27 años, en condición de prostitución, que fue víctima de un ataque con fuego en la madrugada del martes en Manizales.
Según el reporte oficial, la mujer sufrió graves quemaduras tras ser atacada con fuego en una residencia del centro de la capital de Caldas. El hecho habría ocurrido mientras dormía, cuando el hombre que la acompañaba le roció alcohol y, de manera arrepentida, su cuerpo comenzó a arder. La víctima despertó en medio de las llamas y, entre gritos, pidió auxilio.