Revelan pagos de casi $3.000 millones del Pacto Histórico a empresa vinculada a Doctor Krápula por publicidad

Esta conexión entre la banda y el Gobierno no es nueva. Justamente, el día de las elecciones al Legislativo, el vocalista de Doctor Krápula, Mario Muñoz, escribió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que aseguró que “solo dos veces PACTO en esta mondá”.

El partido de Gobierno del presidente Gustavo Petro ha recibido el apoyo de varios artistas vinculados al mundo de la música en Colombia. De hecho, muchos de ellos han participado en festivales organizados por este movimiento político en los últimos años. Una de esas agrupaciones es la banda bogotana Doctor Krápula, de la cual ahora se conoce que habría recibido una suma millonaria para publicidad del Pacto Histórico.

El vínculo entre el Gobierno y la banda también quedó evidenciado durante la campaña al Senado de la República en unos contratos que se publicaron en la Revista Semana , en los que se muestra cómo 14 candidatos destinaron cerca de 2.900 millones de pesos a la empresa Central de Medios Alternativos Cultura Popular S. A. S., propiedad de Henry Antonio Jiménez Naranjo, mánager de la agrupación.

Luego de la finalización de las campañas para el Congreso el pasado domingo, las cuentas de estas ya se entregaron al Consejo Nacional Electoral (CNE). En esos reportes se detalla cuánto dinero recibieron, cuánto gastaron y en qué se invirtieron los recursos durante la contienda electoral.

Particularmente, al revisar los informes, se observa que varios de los aspirantes del Pacto Histórico tuvieron ingresos y gastos parecidos. De hecho, los candidatos ubicados en los primeros 20 lugares de la lista recibieron créditos de la cooperativa financiera Confiar por cerca de 498 millones de pesos cada uno.

No obstante, una parte importante de ese dinero se destinó a publicidad y propaganda electoral.

En varios casos, esos recursos terminaron en manos de Central de Medios Alternativos Cultura Popular S.A.S., empresa del mánager de la banda bogotana Doctor Krápula, Henry Antonio Jiménez Naranjo.

Entre quienes contrataron servicios con esa compañía aparecen los ahora senadores Patricia Caicedo, Wilson Arias, Laura Ahumada, Walter ‘Wally’ Rodríguez, Aida Avella, Ferney Silva, Esmeralda Hernández, Carlos Alberto Benavides, Sandra Claudia Chindoy, Alejandro Ocampo, María Eugenia Londoño, Alex Flórez, Kamelia Zuluaga y Yaini Isabel Contreras.

Los montos destinados a la empresa oscilaron entre 105 y 300 millones de pesos, bajo el concepto de propaganda electoral y “servicio de pauta publicitaria”.

Pese al flujo de contratos, el último reporte de la empresa con fecha de 2025 revela un nulo crecimiento operativo. Aunque la firma declara ingresos anuales cercanos a los $400 millones, su patrimonio se mantiene en apenas $20 millones. Llama la atención que por esto quedaría con la clasificación de microempresa.

Esta no sería la única iniciativa empresarial ligada a Jiménez. También figura la Fundación Cultura Popular, una organización relacionada directamente con Doctor Krápula que ha participado en procesos de logística para eventos asociados al gobierno Petro.