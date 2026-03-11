Revelan pagos de casi $3.000 millones del Pacto Histórico a empresa vinculada a Doctor Krápula por publicidad

El partido de Gobierno del presidente Gustavo Petro ha recibido el apoyo de varios artistas vinculados al mundo de la música en Colombia. De hecho, muchos de ellos han participado en festivales organizados por este movimiento político en los últimos años. Una de esas agrupaciones es la banda bogotana Doctor Krápula, de la cual ahora se conoce que habría recibido una suma millonaria para publicidad del Pacto Histórico.
Esta conexión entre la banda y el Gobierno no es nueva. Justamente, el día de las elecciones al Legislativo, el vocalista de Doctor Krápula, Mario Muñoz, escribió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que aseguró que “solo dos veces PACTO en esta mondá”.