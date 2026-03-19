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(Video) Mafe Carrascal alerta por trata de colombianos en Polonia tras denuncias de explotación laboral

Las denuncias sobre colombianos engañados con falsas ofertas de trabajo en Polonia escalan a un tema de alto nivel. La congresista Mafe Carrascal advierte que los casos podrían constituir trata de personas y exige una respuesta urgente del Estado.

  • La congresista Mafe Carrascal denunció que colombianos en Polonia estarían siendo víctimas de explotación laboral y posibles redes de trata de personas. FOTO: Captura de video.
    La congresista Mafe Carrascal denunció que colombianos en Polonia estarían siendo víctimas de explotación laboral y posibles redes de trata de personas. FOTO: Captura de video.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Un video que circula en redes sociales sobre el presunto maltrato a trabajadores colombianos en Polonia encendió las alarmas sobre posibles casos de explotación laboral en ese país europeo. La situación fue denunciada por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien advirtió que los hechos podrían constituir trata de personas.

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Las imágenes, difundidas en plataformas digitales, muestran a un hombre siendo agredido verbal y físicamente por un supuesto coordinador laboral, mientras recibe insultos y amenazas. El caso ha generado preocupación entre la comunidad migrante y reavivó el debate sobre las condiciones en las que colombianos están viajando a trabajar al exterior.

A través de su cuenta en la red social X, Carrascal fue enfática en señalar la gravedad de las denuncias, asegurando que no se trataría de simples irregularidades laborales.

No estamos hablando de ‘irregularidades laborales’. Estamos hablando de trata de personas, de colombianos y colombianas engañados, despojados de sus documentos, encerrados y sometidos a condiciones que rozan la esclavitud moderna. Esto es un delito internacional y debe ser tratado como tal”, afirmó la congresista.

Según las denuncias conocidas, varios migrantes habrían sido contactados mediante ofertas de empleo difundidas en redes sociales. Sin embargo, al llegar a Polonia, se encontrarían con un panorama muy distinto: retención de pasaportes, aislamiento, jornadas extenuantes y condiciones laborales precarias.

Organizaciones y testimonios en redes advierten que estas prácticas podrían estar relacionadas con redes de trata de personas que se aprovechan de la necesidad económica de quienes buscan oportunidades fuera del país.

En ese contexto, Carrascal también expresó su preocupación por la presunta falta de respuesta institucional frente a las denuncias, especialmente en lo relacionado con la atención consular.

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“Es profundamente preocupante que las víctimas estén denunciando posibles fallas o demoras en la respuesta de la Embajada de Colombia en Polonia. Estas situaciones deben esclarecerse con urgencia y corregirse de inmediato”, señaló.

La representante fue más allá al cuestionar las dinámicas que, según indicó, permiten este tipo de situaciones en escenarios internacionales.

“No podemos seguir permitiendo que dinámicas del norte global conviertan a nuestros ciudadanos en mano de obra desechable, aprovechándose de la necesidad, la desigualdad y la falta de oportunidades. Esto es una forma contemporánea de explotación”, agregó.

Ante este panorama, hizo un llamado urgente a entidades del Estado como la Cancillería de Colombia y la Fiscalía General de la Nación para que activen mecanismos diplomáticos y judiciales frente a estos casos.

“La trata de personas es un delito. La dignidad de los colombianos no se negocia. No se vende. No se explota”, concluyó.

Las denuncias se conocen semanas después de que autoridades en Polonia desmantelaran una red internacional dedicada a la trata de personas y al lavado de dinero, la cual habría explotado a ciudadanos latinoamericanos mediante falsas ofertas laborales.

De acuerdo con reportes oficiales, esta organización reclutaba migrantes —entre ellos colombianos— a través de redes sociales y, una vez en territorio europeo, los sometía a condiciones abusivas, bajo amenazas y restricciones de movilidad.

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