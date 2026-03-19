(Video) Mafe Carrascal alerta por trata de colombianos en Polonia tras denuncias de explotación laboral

Un video que circula en redes sociales sobre el presunto maltrato a trabajadores colombianos en Polonia encendió las alarmas sobre posibles casos de explotación laboral en ese país europeo. La situación fue denunciada por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien advirtió que los hechos podrían constituir trata de personas.
Siga leyendo: Alerta en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro: 10 extranjeros inadmitidos en un mismo día
Las imágenes, difundidas en plataformas digitales, muestran a un hombre siendo agredido verbal y físicamente por un supuesto coordinador laboral, mientras recibe insultos y amenazas. El caso ha generado preocupación entre la comunidad migrante y reavivó el debate sobre las condiciones en las que colombianos están viajando a trabajar al exterior.
A través de su cuenta en la red social X, Carrascal fue enfática en señalar la gravedad de las denuncias, asegurando que no se trataría de simples irregularidades laborales.