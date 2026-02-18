Madre de Kevin Acosta le aclaró a Petro por qué no aceptó una cirugía: “Sin el medicamento, el niño habría tenido una hemorragia”

Las reacciones por la muerte de Kevin Acosta, el menor con hemofilia que falleció en Bogotá, continúan generando debate. Mientras la Fiscalía adelanta una indagación para esclarecer lo ocurrido, su madre volvió a pronunciarse públicamente.
En entrevista con Noticias Caracol, Yudy Katherine Pico respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y explicó por qué no autorizó una intervención quirúrgica que, según el mandatario, fue recomendada por el equipo médico.
Lea aquí: Nueva EPS responsabiliza a la familia de Kevin Acosta por falta de entrega de medicamentos el mes antes de morir
Pico había denunciado que su hijo falleció mientras esperaba la entrega de medicamentos por parte de Nueva EPS. Por su parte, el jefe de Estado sostuvo que hubo una interrupción en el suministro del tratamiento cuando el menor cambió de ciudad, situación que atribuyó a una presunta falla administrativa que, según dijo, fue subsanada.