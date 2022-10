“Él le pisó la chancla a un venezolano y luego, el venezolano le dijo que le pidiera perdón, que se le arrodillara; y mi hijo no lo iba a hacer, le dijo que él no era nadie para arrodillársele a él y pues, el venezolano sencillamente le sacó el cuchillo y me le pegó dos puñaladas a mi hijo en el corazón quitándomele la vida”, expresó Ceballos en distintos medios de comunicación.

La mujer continuó con el relato y manifestó que el sábado la pareja de su hijo le hizo una llamada en la que le contaba cómo había sido la agresión: “Veníamos en el Transmilenio y porque su hijo le pisó la chancla a un tipo, el tipo le pega dos puñaladas a su hijo. Ya vamos para el hospital con su hijo”, recuerda Ceballos que le dijo la voz al otro lado del teléfono.

Acto seguido, la mujer expresó que su hijo no era delincuente, que el hecho de ser homosexual no le daba derecho a alguien para quitarle la vida y que nadie lo ayudó, pese a que se desangraba en el bus.

“Era un niño, un estudiante del colegio, era un joven que tenía demasiados sueños de irse para Estados Unidos, de volverse un profesional, de convertirse en un modelo, de darme una casa cuando yo llegara a viejita”, expresó Mayerli.

Lo que más indigna a la madre del joven Juan Esteban, es que las versiones recogidas en la investigación señalan que el agresor le dijo a su hijo que se arrodillara y le pidiera perdón, pero como él no quiso hacerlo, sacó el arma blanca y le propinó dos puñaladas mortales.