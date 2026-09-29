Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Luz María Sierra recibe Orden al Mérito Gonzalo Mejía por su trayectoria en EL COLOMBIANO

Luz María Sierra suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria periodística, esta vez de la Alcaldía de Medellín, en medio de su salida de la dirección de EL COLOMBIANO.

  • Luz María Sierra recibió la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Gonzalo Mejía, categoría oro, por su trayectoria y aporte al periodismo. FOTO: EL COLOMBIANO.
    Luz María Sierra recibió la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Gonzalo Mejía, categoría oro, por su trayectoria y aporte al periodismo. FOTO: EL COLOMBIANO.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 45 minutos
bookmark

La directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, recibió este martes 29 de septiembre la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Gonzalo Mejía, categoría oro, otorgada por la Alcaldía de Medellín como reconocimiento a su trayectoria en el periodismo y a su trabajo al frente de este medio de comunicación.

La distinción fue entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante el Decreto 2338 de 2026, en un acto en el que se destacó la labor de Sierra en el fortalecimiento del periodismo de investigación, su compromiso con una ciudadanía informada y su aporte al debate sobre los asuntos de interés público de Medellín y Antioquia.

De acuerdo con el decreto, la administración distrital exaltó su “trayectoria dedicada al periodismo, el análisis y al compromiso con una ciudadanía informada”, así como su gestión al frente de EL COLOMBIANO, desde donde, acompañó de cerca el acontecer de Medellín y las transformaciones de la ciudad.

Temas recomendados

Periodismo
El Colombiano
Premios
Medallas
Medellín
Federico Gutiérrez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form