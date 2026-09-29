Luz María Sierra recibe Orden al Mérito Gonzalo Mejía por su trayectoria en EL COLOMBIANO

La directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, recibió este martes 29 de septiembre la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Gonzalo Mejía, categoría oro, otorgada por la Alcaldía de Medellín como reconocimiento a su trayectoria en el periodismo y a su trabajo al frente de este medio de comunicación.

La distinción fue entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante el Decreto 2338 de 2026, en un acto en el que se destacó la labor de Sierra en el fortalecimiento del periodismo de investigación, su compromiso con una ciudadanía informada y su aporte al debate sobre los asuntos de interés público de Medellín y Antioquia.

De acuerdo con el decreto, la administración distrital exaltó su “trayectoria dedicada al periodismo, el análisis y al compromiso con una ciudadanía informada”, así como su gestión al frente de EL COLOMBIANO, desde donde, acompañó de cerca el acontecer de Medellín y las transformaciones de la ciudad.