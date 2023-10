Bajo la atenta mirada de Luis Manuel, Lucho jugaba descalzo con el fuerte sol que encandila aquella zona, porque su papá sabía que eso le servía para aislar su pensamiento de la difícil situación económica que atravesaban. En una entrevista con EL COLOMBIANO, en diciembre de 2021, Luis Manuel contó que había días en que su hijo solo pasaba con su barriga embuchada de agua, porque no tenían ni para comprar un huevo . Por eso, Luis Manuel le inculcó el amor por este deporte. Él era un entrenador de un equipo de niños entre los 5 y 14 años, lo llevaba a entrenar y veía cómo sobresalía entre los demás.

Era distinto a otros padres, ya que jamás le dio la espalda, siempre lo apoyó, lo llevaba a los entrenamientos y lo alentaba, sin dudas de que ese chico iba a llegar muy lejos. Gracias a la admiración de Luis Manuel por el brasileño Ronaldinho, Lucho heredó ese gusto y pasaba horas enteras afuera de la casa tratando de imitar sus gambetas.

Por fin, en 2015, su papá sería testigo de cómo les iba a cambiar la vida, cuando Lucho tenía 18 años. Se anunció un torneo de equipos indígenas de toda Colombia donde se elegiría al seleccionado nacional que haría parte de la Copa América de pueblos indígenas.

Su padre vio allí la gran oportunidad de que Lucho se diera a conocer y le insistió para que ingresara al equipo de fútbol Wayúu. “Era una oportunidad inmejorable y no la desaprovechó”, contó emocionado Luis Manuel en el diálogo que sostuvo con este diario en diciembre de 2021.

Además, recordó que con unos cuantos regates y su velocidad deslumbró al cuerpo técnico liderado por Carlos “El Pibe” Valderrama, quien fue el encargado de escoger a los representantes que jugarían el torneo.

“El Pibe me dijo que mi pelao era distinto, que él después de tantos años de fútbol reconocía cuando había un talento diferente. También me manifestó que le recordaba mucho a sus inicios en Pescaíto”, contó Luis Manuel, quien lo acompañó a todos los partidos y veía que el Pibe no se había equivocado, porque su hijo de inmediato sobresalió y terminó como uno de los mejores jugadores gracias a sus grandes actuaciones.