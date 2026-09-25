Con artistas de talla internacional: así fue la megafiesta del contratista guajiro Luis Carlos Arismendi, mencionado en el caso UNGRD

Peter Manjarrés, Iván Villazón y Mario Cerchar estuvieron entre los artistas que amenizaron la celebración de cumpleaños de Luis Carlos Arismendi, conocido por sus amistades como ‘Luisca’, contratista guajiro cuyo nombre ha sido mencionado en chats del caso UNGRD y supuestas reuniones que la congresista Martha Peralta habría sostenido con Sneyder Pinilla en su casa en Riohacha.
La fiesta del pasado fin de semana, según información conocida en exclusiva por EL COLOMBIANO, tuvo lugar en un espacio a campo abierto en Riohacha. Además, contó con una producción de gran formato y una nómina de artistas superior a los $200 millones.
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“En los videos se ve una producción de nivel internacional. Ahí se ve claramente. Una producción de esas no baja de cien millones de pesos. Luis Carlos tiene una relación de amistad con un hermano de Marta Peralta, que se llama Alcides Peralta Epieyú, más conocido como ‘Tunchi’”, afirma una fuente a EL COLOMBIANO.