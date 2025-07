Los últimos movimientos del niño implicado en el caso de Miguel Uribe que se fue del ICBF: ¿qué tiene que ver?

El 29 de julio, las 11:20 de la noche, junto a dos personas más, el menor de 17 años que había decidido declarar sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay, tomó la decisión de irse.

Sin custodios, sin medidas de aseguramiento, y sin esquema de protección judicial, el adolescente abandonó el Centro de Emergencia del ICBF en el que se encontraba, luego de haber entregado su testimonio a la Fiscalía de forma voluntaria.

Contexto: ¿Dónde está? Segundo menor implicado en atentado a Miguel Uribe “se fue” de centro del ICBF

No se fugó. Así lo precisó Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en entrevistas concedidas a medios como La FM y Blu Radio.

Fue enfática: el menor no estaba privado de la libertad, ni en un centro de detención, y no se puede decir que se “fugó” porque no era un capturado ni estaba bajo una medida judicial. Salió, sí, de forma irregular, sin cumplir los protocolos del centro; pero no escapó como un reo.